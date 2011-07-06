برگزاری همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خدیوی اظهار داشت: این همایش در پنج محور اصلی شامل مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، پیشرفت در عرصه فکر، پیشرفت در عرصه زندگی، پیشرفت در عرصه علم و پیشرفت در عرصه معنویت برگزار می شود.

وی افزود: هر یک از محورهای اصلی همایش دارای چند زمینه است که در آنها به موضوعاتی چون نقش اسلام در الگوی پیشرفت، تفکر توحیدی در زندگی، فاصله رفاه طلبی با عدالت اجتماعی، تحقق استقلال علمی با بومی سازی علوم و معنویت محوری در عرصه سیاست پرداخته می شود.

حجت الاسلام خدیوی هدف از برگزاری این همایش را زمینه سازی برای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بهره گیری از ظرفیت نخبگان، اساتید دانشگاهها و اندیشه ورزان در پیشرفت همه جانبه کشور عنوان کرد و گفت: درگیر کردن متفکران و اساتید حوزه و دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی و کلان کشور موجب جهت دهی علمی نیازها و هموار کردن مسیر عملی شدن علوم می شود.

همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند تبریز و با همکاری فرمانداری اسکو 23 تیر ماه سال جاری در تالار پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.