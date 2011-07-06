اردوهای هجرت؛ راه حل پیشگیرانه آسیبهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سردار مجید خراسانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت سه آذربایجان شرقی افزود: بسیج سازندگی و اردوهای هجرت هم اکنون در سکوی پرش هستند و امید می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف پیش بینی شده خود دست یابد.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید نگاه هزینه ای به این طرح داشته باشند، ‌کمک به نهادینه شدن بسیج سازندگی و اردوهای هجرت را نوعی سرمایه گذاری بر روی جوانان دانست و افزود: با بسترسازی برای حضور جوانان در این طرح حس مسئولیت پذیری آن ها تقویت می شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از سه استان برتر کشور در اجرای طرح بسیج سازندگی و اردوهای هجرت نام برد و گفت: خوشبختانه همکاری دستگاه های اداری و حمایت اقشار مختلف مردم از این طرح در آذربایجان شرقی بسیار خوب بوده و می تواند الگوی سایر استان ها باشد.

سردار خراسانی با اشاره به دیدار شش سال گذشته جمعی از فرماندهان سپاه با رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این جلسه خصوصی و صمیمی، رهبری از ارائه گزارش عملکرد بسیج سازندگی در کنار دیگر گزارش ها انتقاد کردند و گلایه هایی از این مجموعه داشتند اما بعد از گذشت پنج سال از فعالیت بسیج سازندگی و در دیدار با بسیجیان جهادگردر سال گذشته به خوبی می شد لبخند رضایت را در چهره ایشان مشاهده کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، مشاهده لبخند رضایت در چهره رهبری در اوج شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی را بسیار ارزشمند دانست و همکاری شایسته مسئولان و اقشار مختلف مردم از بسیج سازندگی طی پنج سال گذشته را در تحصیل رضایتمندی رهبری از عملکرد این مجموعه بسیار موثر ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: بسیج سازندگی در پنج سال گذشته 50 هزار مدرسه احداث و یا بهسازی کرده است ضمن اینکه پارسال سه هزار پرو‍ژه عمرانی توسط این مجموعه در مناطق محروم انجام شده است.

سردار خراسانی،‌ بسیج سازندگی را معین دولت نامید و اظهار داشت: موفقیت های بسیج سازندگی در جلب اعتماد دولت محصول تحقق شعار همه باهم است.

به گفته وی، 38 درصد از شرکت کنندگان در اردوهای هجرت را دختران تشکیل داده و هر سال حدود چهار هزار طلبه جوان در این اردوها همکاری دارند.