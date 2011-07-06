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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

حامد حدادی در کمپ ایرانیان مقیم آمریکا حضور یافت

حامد حدادی در کمپ ایرانیان مقیم آمریکا حضور یافت

حامد حدادی به عنوان نخستین بسکتبالیست ایرانی حاضر در NBA در کمپ ایرانیان حاضر در آمریکا حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی که به تازگی با انعقاد قراردادی دو میلیون دلاری، حضور خود در تیم ممفیس گریزلیز را به مدت دو سال دیگر تمدید کرده، در میان ایرانیان حاضر در "سن خوزه" حضور پیدا کرد و با آنها به بازی پرداخت.

برپایه این گزارش، حدادی در خصوص حضور در میان ایرانیان گفت: این برای من یک تجربه فوق العاده بود. اینکه تعداد زیادی از جوانان ایرانی را یکجا ببینی، تجربه خوبی است. من با آنها بسکتبال بازی کردم و لحظات خوشی را با آنها سپری کردم.

حدادی در حضور دوساعته خود با ایرانیان سن خوزه، عکس‌های یادگاری گرفت و به آنها امضا داد.

کد مطلب 1352761

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