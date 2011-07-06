به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در همایش " نقش عفاف و حجاب و تاثیر آن در صیانت از نظام اسلامی و ولایت مداری" مساله عفاف و حجاب را مسئله ای غریب و گمنام و در عین حال ضروری برای جامعه دانست و گفت: لازمه تدین و دین باوری توجه به مقوله عفاف و حجاب است.عفاف از ویژگیهای انسانی، انسان است. در عالم حیوانات مقوله ای به نام حجاب وجود ندارد. افرادی که به حریم آن تعرض می کنند و آن را نادیده می انگارند، در اصل،هویت انسانی شان مسخ شده و با حیوانات فرقی ندارند.

امام جمعه موقت شهر تهران حجاب وعفاف را مبحث گسترده ای عنوان کرد وافزود: در این بحث باید به تمام ابعاد موضوع توجه و از زوایای مختلف آن را بررسی کرد. پاک پوشی، پاک نگاهی،عفاف در کلام و پاک بطنی از مصادیق بارز حجاب است که باید در جای خود به آن پرداخته شود. طبق احادیث وروایات ائمه معصوم همانفدر که زنان در حفظ پاک پوشی توصیه شده اند مردان نیز به داشتن پوشش مناسب سفارش شده اند.

خاتمی فلسفه حجاب را مساله شخصی افراد ندانسته و آن را موضوعی اجتماعی تلقی کرد وگفت: رعایت موازین عفاف و حجاب در جامعه برای افراد آن جامعه آرامش وامنیت روانی به ارمغان می آورد. این در حالی است که برخی از افراد، حجاب را امری شخصی می دانند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که حفظ حجاب موضوعی است اجتماعی که تاثیر مثبت ومنفی آن به همه احاد جامعه باز می گردد. بی حجابی وبد حجابی تجاوز به حقوق مردم است و نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی تواند در مقابل تجاوز به حقوق دیگران آرام بنشیند.

امام جمعه موقت شهر تهران اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در جامعه را بهترین راه حل برای مساله حجاب عنوان کرد وافزود: طبق مصوبات این شورا 26 دستگاه اجرایی در کشور هستند که می توانند با اقدامات تاثیر گذار خود موضوع حجاب را حل کرده و آن را در جامعه نهادینه کنند.