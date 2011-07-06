رشد 130درصدی تولید برای صادرات در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حاتمی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در مدت یاد شده صادرات حاصل از تولید در منطقه آزاد ارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر دلاری بیش از130 درصد و از نظر وزنی 88 درصد رشد داشته است.

وی افزود: عمده کالاهای صادره حاصل از تولید منطقه آزاد ارس در این مدت کورز- کیک مغز دار– نمای یونولیت – گازوئیل – بنزین نفت – روغن صنعتی – نفت سفید – مازوت – کیسه پلاستیکی – انواع نخ – صفحه کابینت – انواع پایه های فلزی رنگ آمیزی شده – مایکروفر – کامیون بارکش و لوازم پارکهای بازی کودکان بوده است که به کشورهای مقصد ارمنستان – افغانستان – ترکیه – گرجستان و آذربایجان صادر شده اند.

حاتمی ادامه داد: رشد 130 درصدی صادرات حاصل از تولید در منطقه آزاد ارس نشان دهنده قابلیت ها و توانمندی های بالقوه آن در توسعه صنعت و تولید و صادرات است که ناشی از موقعیت استراتژیک این منطقه در کنار مزایای منطقه ای و قانونی در نظر گرفته شده برای فعالیت در آن است.

وی با اشاره سابقه دیرینه فعالیت های اقتصادی گمرک جلفا ادامه داد: شکل گیری و رشد فعالیت های تولیدی در این منطقه که نتیجه سیاست های دولت در تغییر نقش مرزهای وارداتی به پایانه های صادرات و تولید است، نقطه تمایزی است که عملکرد پیشین این منطقه را به تولید و صادرات تغییر داده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون 36 واحد تولیدی در محدوده منطقه آزاد ارس مشغول به فعالیت هستند که در زمینه های مختلف تولید اعم از صنایع نساجی، پتروشیمی، نفت، پلی اتیلنی، خودروسازی، باطری سازی، غذایی و مبلمان شهری و خانگی فعالیت دارند.

حاتمی افزود: همچنین در این منطقه 9 سرمایه گذار خارجی در زمینه های تولیدی فعال هستند.

اضافه می شود صادرات قطعی سه ماهه نخست امسال در منطقه آزاد ارس نیز در مقایسه با مدت مشابه سال 89 از نظر ارزش دلاری رشد 93 درصدی را نشان می دهد.

در این مدت بیش از 12هزار و 342 تن کالا به ارزش شش میلیون و 225 هزار دلار از منطقه به کشورهای هدف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر دلاری 93درصد و از نظر وزنی 293 درصد رشد را نشان می دهد.

منطقه آزاد ارس با 51 هزار هکتار در مجموع بزرگترین منطقه آزاد کشور بوده و دارای چهار محدوده منفصل از هم در شهرستانهای جلفا و کلیبر بوده و محدوده جلفای آن 20هزار و 500 هکتار مساحت دارد.