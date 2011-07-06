ارتقای بهره وری انتقال خون البرز نیازمند افزایش بودجه

حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتقال خون کرج قبلا پایگاه اقماری تهران بود اما پس از استان شدن، پایگاه مستقل شده و مانند گذشته، فعالیتهای خوبی انجام می دهد.

وی ادامه داد: لازم است انتقال خون البرز امکانات مورد نیاز و بودجه کافی را در اسرع وقت در اختیار داشته باشد تا بتواند به ارتقاتی کمی و کیفی فعالیتها و خدمات خود بپردازد و جایگاه مطلوب خود را در زمینه تولید خون حفظ کند.

افزایش بودجه انتقال خون البرز در سالهای بعد کار سختی است

این مسئول اظهار داشت: اگر امسال نتوانیم بودجه انتقال خون البرز را بالا ببریم، انجام این امر در سالهای بعد سخت است و باید در اسرع وقت، این امر به بهترین نحو محقق شود تا کار به سالهای بعد کشیده نشود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون اضافه کرد: انتقال خون البرز در کشور جایگاه قابل توجهی دارد که این امر، اهمیت ارتقای کمی و کیفی خدمات این انتقال خون را بیش از پیش آشکار می کند.

ابوالقاسمی یادآور شد: ایران درزمینه تولید خون جایگاه قابل توجهی را در منطقه و جهان دارد و باید برای حفظ این جایگاه تلاش کنیم و بتوانیم کیفیت بالای خدمات رسانی را حفظ کنیم.

وی افزود: انتقال خون تعداد قابل توجهی پرسنل دارد ضمن اینکه حدود 600 نفر نیز دکتری دارند و پزشک هستند.