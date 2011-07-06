آبگیری سد گتوندعلیا اواخر تیر آغاز می شود

سیدمحمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سد قادر است سیلابهای رودخانه کارون را به طور کامل مهار کرده و در زمان مورد نیاز سه میلیارد متر مکعب آب در اختیار اراضی و بخشهای پائین دست قرار دهد.

وی تصریح کرد: سد گتوند امکان ذخیره سازی 5.4 میلیارد متر مکعب آب را فراهم خواهد کرد و در مواقع سیلابی این میزان ذخیره‌سازی تا 2.5میلیارد متر مکعب افزایش می یابد.

سادات‌ابراهیمی با بیان اینکه تمام مشکلهای پیش روی پروژه احداث سد گتوند رفع شده است، افزود: یکی از مهمترین معضلات این پروژه وجود کوه نمک در مرکز ذخیره سازی آب این سد بوده که پس از تحقیق و تفحص کارشناسان، معلوم شد که این کوه نمک هیچ مشکلی را برای آب سد و مردم پائین دست سد ایجاد نمی‌کند.



عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به پروژه سد گتوند حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: تمام کار‌های اجرایی این پروژه به اتمام رسیده و این سد تا اواخر تیرماه سال ۹۰ آبگیری می شود.



سد گتوند علیا یکی از بزرگترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده است، این سد، در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد، ارتفاع این سد حدود ۱۸۲متر است.



سد گتوند پس از آبگیری، دومین مخزن آبی ایران (پس از کرخه) و بزرگترین مخزن آبی بر روی کارون خواهد شد، این سد در بین سدهای ساخته شده و در دست ساخت بر روی کارون، از همه پائین دست تر قرار دارد.