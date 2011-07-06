جانبازان افتخار نظام و انقلابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جوشقانی شامگاه سه‌شنبه در جشن بزرگ عرشیان که در مجتمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه جانبازان در مسیر ایثار و از خودگذشتگی استوار و پایدار باشند، اظهار داشت: ‌‌‌همان اجری که برای یک شهید در آخرت در نظر گرفته شده است برای یک جانباز نیز در نظر گرفته می‌شود.



وی با بیان اینکه سه مقام سقایی، پاسداری و علمداری را در کربلا بر عهده حضرت عباس(ع) بود، اضافه کرد: تیزبینی، ایمان استوار و معیت با امام از جمله سه صفت حضرت اباالفضل(ع) بود که از امام صادق‌(ع) به ایشان نسبت می‌دادند.



جوشقانی ادامه داد: امروز جانبازان ما مایه افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران هستند و در دیدار گروه‌هایی از کشورهای دیگر از جمله لبنان با جانبازان، ایشان اعتراف کرده‌اند که جانبازان ما دارای عظمت و کرامت ویژه هستند.



وی افزود: امروز پرستاران جانبازان به این توفیق الهی افتخار می‌کنند و خدا را شاکر هستند، جانبازان اسلام با وجودی که در شرایط سخت جسمی قرار دارند، قطع نخاع هستند ، شیمیایی شده‌اند اعضای بدنشان قطع شده اما نشاط خاصی دارند که در هیچکس دیگر با این شرایط نمی‌توان سراغ داشت.



جوشقانی ادامه داد: جانبازی که منزل خویش را وقف دارالقرآن می‌کند خود به قم مهاجرت می‌کند تا به قول خویش در شهر پیامبر‌(ص) این روزها را تنفس کند، یا جانبازی که به ما درس استواری و ایثار می‌دهد و با وجود سختی ها لبخند می زند و بالای تختش می‌نویسد "چرا پای کوبم، چرا دست یازم، مراخواجه بی دست و پا می‌پسندد".



وی با بیان اینکه نعمت‌های بهشت با دنیا قابل قیاس نیست ابراز داشت: در آخرت اهل جهنمیان درخواست بازگشت به دنیا را دارند در صورتی که این کار غیر ممکن است.



وی با بیان اینکه جانبازان با عشق و علاقه برای رسیدن به درجه شهادت و جانبازی به جبهه رفتند، گفت: زبان قادر به بیان این علاقه جانبازان نیست و غیر قابل توصیف است.



وی اظهار داشت: جانبازان در راه پیروزی انقلاب اسلامی سختی و دشواری‌های فراوانی را تحمل کردند و همسران این عزیزان نیز پا به پای آنها بودند.



در این مراسم ضمن تقدیم هدایایی به قید قرعه به 20 نفر از جانبازان از جانبازان نمونه استان نیز قدردانی شد، در این مراسم از جانبازی که بیشترین اعزام را به جبهه داشته، جانباز دارای بیشترین مجروحیت، اولین جانباز قطع نخاعی استان، پیشکسوت دوران دفاع مقدس، تعدادی از جانبازان نهضت امام خمینی (ره)، از اولین جانباز دفاع مقدس، از یک نخبه ایثارگر، از جانباز موفق در عرصه ورزش و از یک جانباز که پدر شهید نیز می باشد با حضور امام جمعه قم، تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران استان قم تقدیر بعمل آمد.



شایان ذکر است استان قم دارای ۱۱ هزار جانباز و ۶ هزار شهید است.