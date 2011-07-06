تمرکززدایی از فعالیت های بسیج سازندگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت آذربایجان شرقی گفت: بسیج در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور دارای ظرفیت های بالقوه ای است که می توان با تفویض اختیار و دادن ابتکار عمل، از این ظرفیت به صورت بهینه استفاده کرد.

وی فرماندهان سپاه نواحی مختلف شهری و روستایی را افراد معتمد و مقبول جامعه دانست و گفت: تفویض اختیار و داشتن ابتکار عمل در سپاه نواحی شهری و روستایی منجر به جلب مشارکت بیشتر جوانان در طرح بسیج سازندگی خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر توجه وی‍ژه دولت بر اشتغال روستایی تصریح کرد: اشتغال روستایی کمترین نیاز را به زیرساخت ها دارد و بسیج سازندگی در این زمینه می تواند دولت را یاری کند.

رئیس ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت آذربایجان شرقی با انتقاد از مشارکت کم فروغ دانشجویان در طرح های جهادی بسیج سازندگی و اردوهای هجرت،‌ افزود: با توانمند کردن بسیج دانشجویی، این مجموعه می تواند رغبت لازم در بین دانشگاه ها و دانشجویان را برانگیزد.

وی به جای خالی عشایر در فعالیت های بسیج سازندگی نیز اشاره و اضافه کرد: یکی از سوژه های بکر دولت برای توانمند سازی مناطق محروم عشایر هستند که جای خالی آن ها در فعالیت های بسیج سازندگی مشاهده می شود.

استاندار آذربایجان شرقی میزان اعتبار اختصاصی به بسیج سازندگی را ناچیز توصیف کرد و افزود: با افزایش تخصیص ها به این مجموعه که دولت آن را معین خود می داند،‌ می توان اقدامات بزرگی انجام داد که علاوه بر محرومیت زدایی می توان به اهداف فرهنگی هم دست یافت.