به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان چهارمحال و بختیاری، محمد احمدی‌نژاد امروز چهارشنبه در آیین افتتاح سد و نیروگاه کارون 4 که در محل احداث این سد برگزار شد، با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله جهان انسان است، تصریح کرد: خدا همه این عالم را برای انسان آفرید تا در آن ببالد و خود را بالا بکشد.

وی با بیان اینکه همه این عالم فرصتی برای انسان است تا بالا رفته و تجلی خدا شود، تصریح کرد:‌ موضوعی جز انسان در عالم نداشته و اگر انسان شناخته شود خدا شناخته می‌شود و تجلی می‌کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید همه در پی رسیدن به قله‌ها باشند گفت: اگر کسی به پایین‌تر از آن رضایت بدهد در خسران است و ائمه حجت را برای بشریت در این زمینه تمام کردند.

وی در ادامه بر شناخت توانمندی‌های کشور تاکید کرد و گفت: ایران سرشار از استعدادهای مختلف بوده و گلچینی از توانمندی‌ها در آن وجود دارد.

احمدی نژاد افزود: غنی‌ترین معادن ظرفیت‌های بزرگ تولید و بهترین مردم در این کشور جمع شده‌اند که باید آنها را به درستی مورد شناسایی قرار دهیم.

وی نیازمندی دوم را باور توانمندی‌های خود عنوان کرد و گفت: ساختن یک سد شاید کار خیلی بزرگی در چرخه بزرگ عالم به شمار نرود ولی بهانه‌ای است که خود را بشناسیم و باور کنیم و فرصتی است که بزرگی انسان را به نمایش بگذاریم.

رئیس جمهور در ادامه باور خود را سکوی پرش به قله‌ها دانست و گفت: اگر انسان خود را باور نکند همواره در حقارت خواهد بود و بسیاری از کشورها هستند که بهترین امکانات را دارند ولی در چشم جهانیان عزیز نیستند.

وی با اعلام اینکه امروز خوشبختانه خودباوری در ایران در اوج خود قرار دارد، گفت: کسی عزیز است که خود را باور کرده، تصمیم گرفته و عمل می‌کند و این روحیه را باید در کشور حفظ و تقویت کنیم.

احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود به موضوع توانمندی هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: ترس دشمنان از ایران به خاطر احتمال ساختن بمب هسته‌ای نیست بلکه قدرت و توانستن یک ملت است که آنها را به واهمه واداشته است.

وی با بیان اینکه خودباوری امروز در ایران ناشی از آموزه‌های امام(ره) و شهدا است، گفت: چنین ملتی می‌تواند الگو شود و تاریخ بسازد.

رئیس جمهور نیاز دیگر را توکل به خدا عنوان کرد و گفت:‌ کسی که به خدا متکی شد شکست ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: امروز به همدلی نیاز داریم زیرا ماموریت مشترک همه ما ساختن ایران است.

احمدی‌نژاد ادامه داد: ما همگی یک خانواده بزرگ هستیم و آنکه مسایل پیش پا افتاده، کینه و حسادت را به میان می‌آورد شیطان است و هر که در ایجاد فاصله و بددلی، تضعیف روحیه خودباوری و فرعی کردن ماموریت ساختن ایران تلاش می‌کند نه تنها دلسوز نیست بلکه خائن به آرمان‌های ملت ایران است.

وی در ادامه کار و تلاش و امید به آینده را از دیگر نیازها برای ساختن کشور عنوان کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سدسازی در کشور اشاره کرد و گفت: تا 35 سال پیش به متخصصین ایرانی اجازه دخالت در روند فعالیت‌های مربوط به سد را نمی‌دادند ولی امروز مهمترین کار سد سازی یعنی مطالعه و طراحی در داخل انجام شده و پیچیده‌ترین کارها مثل احداث همین سد دو قطبی توسط متخصصین داخلی انجام می‌شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه چند توصیه به دست اندرکاران وزارت نیرو در زمینه سدسازی دارم، گفت: توصیه اولم این است که وزارت نیرو تجربیات سدسازی را مستمر و صدها کتاب مرجع از تجربیات خود عرضه کند.

احمدی‌نژاد توصیه دوم را تکمیل حلقه تجربیات عنوان کرد و گفت:‌ لازم نیست همه بخش‌های یک سد در داخل تولید شود ولی نشان دهید که می‌توانید این حلقه را کامل کنید.

وی در ادامه با اشاره به برخی سخنان وزیر نیرو مبنی بر این که با پشتیبانی دولت طی 10 سال می توان پرونده سدسازی در کشور را بست ، گفت: ما پشتبیانی می‌کنیم شما ظرف 10 سال این پروژه را جمع کنید.

رئیس جمهور توصیه چهارم خود را ماموریت بخشی از دست اندرکاران وزارت نیرو برای صدور این توانمندی به خارج از کشور اعلام کرد و گفت: باید در همه جای دنیا سازه‌های این چنینی احداث کنیم که پرچم ایران بالا برود.

وی در عین حال گفت:‌البته پرچم ایران نشان یک قومیت خاص نیست بلکه نشان از یک فرهنگ متعالی و همچنین شکست سیطره نظام سلطه دارد.

احمدی نژاد در ادامه از استانداران خواست که در زمینه پایین دست سدها جدی تر وارد شده و گفت: حداکثر نفع این سدها باید به جیب مردم واریز شود.

وی همچنین از کسانی که در این زمینه توانمندی خاصی دارند دعوت کرد که از این فرصت استفاده کرده و به طور جدی وارد شوند.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد به واسطه استفاده از این ظرفیت‌ها دیگر بیکاری در این منطقه وجود نداشته نباشد.

وی همچنین در ادامه به مسئولان احداث این سدها توصیه کرد که نیروهای فعال در این پروژه را برای پروژه‌ای دیگر به کار گیرند و همچنین گفت: اولویت اول جذب نیرو، نیروهای محلی باشد.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش به معادلات امروز جهان اشاره کرد و گفت: بارها گفته‌ام که جهان در آستانه تحول بوده و نظم شیطانی در پایان راه است، آنها توطئه می‌کنند تا به هر طریق ممکن ضربه بزنند.

وی با تاکید بر اینکه باید همه کشورهای منطقه مراقب باشند، گفت: آنها برای نجات خود از بن بست دست به هر کاری می‌زنند و حتی مناسباتی را که خود بنا نهاده اند به سادگی زیر پا می‌گذارند.

رئیس جمهوردر ادامه به برخی کشورهای منطقه هشدار داد و گفت:‌ ما خبر داریم که دشمنان امروز از آنها علیه دیگران استفاده کرده و دو سال دیگر به سراغ خود آنها خواهند رفت.

وی ادامه داد: آنها باید در مقابل توطئه‌های شیطانی مستکبران بایستند زیرا اگر به شناسنامه تاریخی آنها نگاه کنند می‌بینند که پرونده آنها مملو از غارت و خیانت و آدم‌کشی است.

احمدی نژاد افزود: ملت ایران نشان داد که می‌توان در مقابل آنها ایستاد زیرا پس از 30 سال از انقلاب مشخص شد که آن کسی که از قطع رابطه ضرر کرده است آنها بوده‌اند و ملت ایران زنده‌تر و بالنده‌تر از گذشته به راه خود ادامه می‌دهد.