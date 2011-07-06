به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان چهارمحال و بختیاری، محمود احمدی‌نژاد صبح امروز چهارشنبه در محل سد و نیروگاه کارون 4 که در 180 کیلومتری جنوب شهرکرد واقع شده است، حاضر شد و این سد را افتتاح کرد.

وی در سخنرانی خود در این مراسم این پروژه را نماد خودباوری ایرانیان دانست و ضرورت انتقال تجربیات به دیگر کشورها تاکید کرد.

گفتنی است در این مراسم مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور، مجید نامجو وزیر نیرو و استانداران و همچنین نمایندگان ولی فقیه در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.