ایوب توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از آرمانهای بزرگ و اهداف اساسی و کلیدی که در انقلاب اسلامی ایران دنبال می کنیم بحث اخلاق و تحکیم پایه های فرهنگی غنی اسلامی در همه عرصه ها است. محیط دانشگاهها نیز به سبب اینکه دانشگاه بستری برای رشد و تعالی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در ابعاد مختلف علمی، پژوهشی و سیاسی است باید هم در حوزه های مادی و هم در حوزه های معنوی در چارچوب اصول اسلامی حرکت کنند و بر اساس موازین شرعی و اسلامی مدیریت شود.

دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان یکی از مهمترین محورهای تحقق دانشگاه اسلامی را رعایت اخلاق اسلامی، پیاده سازی ارزشهای معنوی و فرهنگی دین مبین اسلام و رعایت حریم ها و خط قرمزها دانست و گفت: رعایت دقیق، منطقی و اصولی حجاب و عفاف و روابط دانشجویان دختر و پسر در محیط های دانشجویی از موارد کلیدی اسلامی شدن فضای دانشگاهها است.

توکلیان در واکنش به مخالفان طرح جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاهها گفت: "اگر تفکیک جنسیتی را به درستی تبئین کنیم و قرائتی منطقی از آن داشته باشیم، جلوگیری از اختلاط زن و مرد اصلا بد نیست اما برخی تلقین تلقی ناصحیح از تفکیک جنسیتی دارند."

وی در تشریح کیفیت مورد انتظار برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاهها به مهر گفت: جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط های دانشجویی باید به این شکل باشد تا هر جایی که امکانات و شرایط هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی وجود دارد و عدالت به نحوی رعایت می شود که حق بخشی از دانشجویان دختر و پسر بخاطر تفکیک جنسیتی در حوزه های آموزشی و رفاهی تضییع نمی شود، تفکیک جنسیتی در این جاها باید صورت گیرد.

دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خاطرنشان کرد: روح کلی تفکیک جنسیتی باید رعایت ارزشهای اسلامی و ارتقای معنویت در دانشگاهها باشد.