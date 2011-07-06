امضای تفاهمنامه میان استاندارد و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه پس از جلسات گروه کارشناسان دو طرف و بر اساس قوانین ذاتی هر دو سازمان تنظیم و به امضا رسیده است.

از مفاد مهم این تفاهمنامه، تهیه و تدوین استانداردهای ملی در خصوص تجهیزات آموزشی، همکاری و مشارکت در امر ترویج فرهنگ استاندارد برای دوره های مختلف تحصیلی، همکاری و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی و مباحث کیفیت است.

سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزش بر اساس ماده یک قانون شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی مسئول ساماندهی تجهیزات و رسانه های آموزشی در کشور است.

تفاهمنامه یاد شده در چهار ماده و 24 بند تنظیم و به امضا رسیده و دارای سه سال اعتبار است.

این امر با این هدف انجام شده که در پی این همکاری متقابل ، مباحث آموزشی، کمک آموزشی و تجهیزات و رسانه های مربوطه (فیلم- CD - کتاب و ... ) به گونه ایی ساماندهی شود که آموزش پایه در کشور تقویت شود.