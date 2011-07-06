30 میلیارد ریال برای تکمیل کارخانه منگنز عنبرآباد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی محمد مشایخی عصر سه شنبه در بازدید از کارخانه فرآوری آلیاژ منگنز عنبرآباد با اشاره به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی احداث این کارخانه گفت: این کارخانه تا دهه فجر آماده بهره برداری است.

مشایخی گفت: با احداث کارخانه مذکور 80 نفر به طور مستقیم و 100 نیز به طور غیر مستقیم مشغول به کار می شوند.

وی با بیان اینکه تکمیل این طرح 30میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد گفت: اعتباری که تاکنون صرف طرح مذکور شده است 40 میلیارد تومان است که توسط بخش خصوصی تامین شده است.

این مسئول اظهار داشت: مساحت زمین اختصاص یافته به این کارخانه 25 هکتار است و با راه اندازی این کارخانه 30 تن آلیاژ منگنز در روز تولید خواهد شد.