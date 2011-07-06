گیلان و مازندان قهرمان تنیس روی میز ناشنوایان کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز ناشنوایان کشور در رده سنی جوانان و سی و نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور بزرگسالان به طور همزمان در استان زنجان برگزار شد که در پایان تیم‌های گیلان و مازندران به عنوان قهرمانی این مسابقات دست پیدا کردند.

بر پایه این گزارش، مازندران در رده سنی بزرگسالان به عنوان قهرمانی رسید، اردبیل دوم شد و تیم‌های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به طور مشترک در رده سوم ایستادند.

در رده جوانان نیز گیلان اول شد، اردبیل به مقام دوم رسید و تهران و چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم ایستادند.