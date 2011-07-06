آب 160 هزار مشترک از چاهها تامین می شود

هشمت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری 502 هزار نفر جمعیت شهری در قالب 27 شهر دارد و نزدیک به 160 هزار مشترک آب دارد که این افراد آب مورد نیاز خود را از چاهها تامین می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون منابع زیرزمینی جوابگوی نیاز آب شرب مردم نیست، عنوان کرد: در شهرستان سامان درمجاورت زاینده رود، تصفیه خانه آب در حال ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه چاه های استان چهارمحال و بختیاری در حال خشک شدن هستند، عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان به سمت و سوی منابع آب سطحی مانند رودخانه ها، ساخت تصفیه خانه آب و سدها می رود.

هاشمی با اشاره به طرح های آبرسانی در این استان افزود: در لردگان استفاده از چشمه برم برای تامین آب این شهرستان استفاده شده و در شهر اردل از دره و چشمه ای به نام باغ رستم طرح آبرسانی برای مردم شهرستان اردل در حال اجراست.