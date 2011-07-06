کارگاه اشتغال در بهزیستی ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی انواع اشتغال معلولان صبح چهارشنبه در اداره کل بهزیستی ایلام گشایش یافت .

به گفته مسئول برگزاری این کارگاه، در این کارگاه سه روزه 35 نفر از کارشناسان اشتغال و توانبخشی شهرستانها و کارشناسان اشتغال ستادی شرکت دارند .

مژگان میرابی زاده افزود: این افراد با مباحث خوداشتغالی، اشتغال سرمایه ای، حمایتی و خانگی، تعاونی ها و کارآفرینی آشنا می شوند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح دانش کارشناسان و مددکاران برگزار و یکی از اساتید دانشگاه ایلام مباحث آموزشی مربوطه را ارائه خواهد کرد .