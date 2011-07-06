کارگاه اشتغال در بهزیستی ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی انواع اشتغال معلولان صبح چهارشنبه در اداره کل بهزیستی ایلام گشایش یافت.
به گفته مسئول برگزاری این کارگاه، در این کارگاه سه روزه 35 نفر از کارشناسان اشتغال و توانبخشی شهرستانها و کارشناسان اشتغال ستادی شرکت دارند.
مژگان میرابی زاده افزود: این افراد با مباحث خوداشتغالی، اشتغال سرمایه ای، حمایتی و خانگی، تعاونی ها و کارآفرینی آشنا می شوند.
وی ادامه داد: این دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح دانش کارشناسان و مددکاران برگزار و یکی از اساتید دانشگاه ایلام مباحث آموزشی مربوطه را ارائه خواهد کرد.
حدود 10 هزار معلول در استان ایلام شناسایی شده است.
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