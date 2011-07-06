دومین «چراغ مطالعه» روشن شد

ابوذر قاسمیان دبیر جایزه ادبی «چراغ مطالعه» با اشاره به اینکه فراخوان دومین دوره از این جایزه منتشر شده است، به خبرنگار مهر گفت: علاقمندان میتوانند داستانهای کوتاه منتشر نشدهشان را حداکثر تا 31 شهریورماه به نشانی شیراز صندوق پستی 19- 718773 و یا با فایل word به آدرس info@relamp.ir ارسال کنند.
وی ادامه داد: در مرحله اول داوری، از بین داستانهای کوتاه رسیده 40 داستان به عنوان چلچراغ جشنواره به بخش مسابقه راه پیدا می کنند و از آن بین 10اثر به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی میشود که پس از رتبهبندی نفر اول تا دهم، «گوهر شب چراغ» به عنوان نشان ادبی چراغ مطالعه به نفر اول تعلق میگیرد.
قاسمیان با اشاره به اینکه داوران نهایی جایزه نیز به زودی اعلام میشوند، بیان کرد: هر نویسنده حداکثر با دو اثر منتشر نشدهاش میتواند در جشنواره شرکت کند ولی محدودیتی در حجم آثار در نظر گرفته نشده اما آثار باید با توجه به تعاریف معروف، در قالب داستان کوتاه قرار گرفته باشد.
دبیر جایزه ادبی «چراغ مطالعه» افزود: آثار ارسالی نباید در جشنوارههای سراسری برگزیده شده باشد، اما شرکت برگزیدگان جشنوارههای استانی و منطقهای بلامانع است. آثار ارسالی نباید در کتاب یا نشریات کاغذی منتشر شده باشد، ولی بازنشر آن در محیطهای مجازی بلامانع است.
به گفته وی، اعلام فراخوان از پانزدهم تیرماه بوده و پایان مهلت ارسال آثار 31 شهریور ماه، انتخاب 40 اثر راه یافته به بخش مسابقه به عنوان چلچراغ جشنواره اول آذر، اعلام 10 نامزد برتر اول دی و اعلام برنده نشان ادبی چراغ مطالعه دهم دی ماه خواهد بود.
قاسمیان در پایان درباره دلیل تاخیر در اعلام فراخوان نسبت به سال گذشته را اینگونه توضیح داد: بنیاد ادبی چراغ مطالعه یک جایزه ادبی به نام «شازده کوچولو» را نیز تدارک دیده که برنامهریزی و اعلام فراخوان آن باعث شد در انتشار فراخوان دومین جایزه ادبی «چراغ مطالعه» کمی وقفه ایجاد شود.
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