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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

در البرز صورت می گیرد؛

اهدای تولیدات کانون پرورش فکری به مخاطبان تا 16 سال با نام "مهدی"

اهدای تولیدات کانون پرورش فکری به مخاطبان تا 16 سال با نام "مهدی"

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان البرز گفت: برای اولین بار به مخاطبان تا 16 سال این کانون خود که نامشان مهدی است، هدایایی اهدا می شود.

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه افزود: در راستای اهدای تولیدات کانون و به مناسبت اعیاد شعبانیه، برای اولین بار به مخاطبان تا 16 سال این کانون که نام مبارک "مهدی" دارند، به رسم یاد بود، هدایایی اهدا می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان البرز ادامه داد: این امر در راستای معرفی تولیدات کانون و ... انجام می شود و موجب افزایش تعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مخاطبان خود می شود.

 بدین وسیله از کلیه کودکان و نوجوانان تا 16 ساله "مهدی نام" استان البرز دعوت می شود که صفحه اول شناسنامه و آدرس و شماره تلفن محل سکونت خود را تا تاریخ 26 تیرماه 90 به آدرس پستی کرج-انتهای ساسانی-انتهای خیابان شهید نامجو کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان استان البرز و یا از طریق نمابر2821115 به این سازمان ارسال نمایند.   

کد مطلب 1352832

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