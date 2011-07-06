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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

منصوری در گفتگو با مهر:

قطعا از حسنی‌صفت شکایت می‌کنیم/ مشکلی با برهانی‌نژاد ندارم

قطعا از حسنی‌صفت شکایت می‌کنیم/ مشکلی با برهانی‌نژاد ندارم

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه کرمان با بیان اینکه مسئولان سازمان لیگ حق را به این باشگاه دادند، گفت: از حسنی صفت شکایت می‌کنیم و باید 50 درصد مبلغ قراردادش را به ما پرداخت کند.

حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قرعه تیم فوتبال مس سرچشمه در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرعه تیم ما خوب و مطلوب است، گرچه در نهایت با همه تیم‌ها بازی می‌کنیم و هدف‌مان ارائه بازی‌های قابل قبول برابر حریفان است.

وی با بیان اینکه مشکلات این تیم برای حضور در لیگ برتر برطرف شده و مس با نام جدید سعی دارد حضوری موفق در لیگ داشته باشد، ادامه داد: در این فصل سعی می‌کنیم ابتدا به هدف‌مان یعنی حفظ سهمیه لیگ دست یابیم و پس از آن در اندیشه رسیدن به جایگاهی مطلوب هستیم.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه در مورد برگزاری شهرآورد کرمان در هفته پانزدهم لیگ برتر افزود: همیشه شهرآوردها جذاب و دیدنی است که امیدوارم دیدار دو تیم کرمانی هم بتواند رضایت علاقمندان به فوتبال در این استان را جلب کند.

وی اظهار داشت: درحال حاضر تمرینات تیم به بهترین شکل زیر نظر احمد سنجری برگزار می‌شود و تعدادی از بازیکنان مدنظرمان را هم جذب کردیم. همچنین اردوی تیم قرار است اردویی را در کشور ارمنستان انجام و با تیم‌های باشگاهی این کشور هم دیدارهایی را برگزار کنیم تا با آمادگی بهتر و بیشتر در مسابقات لیگ برتر به میدان برویم.

منصوری در مورد خبر بازگشت حسنی صفت به تیم فوتبال ملوان تصریح کرد: باشگاه ملوان در نامه‌ای به باشگاه مس سرچشمه خواستار آن شده که شرایط بازگشت وی به این تیم را فراهم کنیم اما حسنی صفت بازیکن ماست و تحت هیچ شرایطی وی را از دست نخواهیم داد. البته شنیدم امروز وی با ملوان قرارداد بسته است که در این صورت از وی شکایت کرده و باید 50 درصد از مبلغ قراردادی که با ما بسته است، را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: ما روز سه‌شنبه نشستی با عزیز محمدی و علیپور در خصوص عقد قرارداد با حسنی صفت داشتیم که آنها حق را به ما داده و قرارداد منعقد شده بین ما و این دروازه بان را قانونی دانستند. البته وقتی دیدیم وی دلش با تیم نیست، از نظر فنی برای ما تمام شد ولی برای احقاق حق باشگاه و جذب دروازه‌بانی دیگر از وی شکایت خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه در پایان در مورد بحث مطرح شده در مورد اختلافش با برهانی‌نژاد گفت: من و آقای برهانی‌نژاد هیچ اختلافی با همدیگر نداریم و این مسائلی که مطرح می‌شود درست نیست. باید بگویم در این مدت در کنار هم برای بستن مطلوب تیم و برگزاری اردوهای آماده‌سازی تلاش کردیم و هیچ بحثی هم وجود نداشت.

طبق قرعه کشی یازدهمین دوره رقابت‌‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم فوتبال مس سرچشمه در دیدار نخست خود در این مسابقات میهمان سایپا البرز است.

کد مطلب 1352836

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