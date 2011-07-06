حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قرعه تیم فوتبال مس سرچشمه در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرعه تیم ما خوب و مطلوب است، گرچه در نهایت با همه تیمها بازی میکنیم و هدفمان ارائه بازیهای قابل قبول برابر حریفان است.
وی با بیان اینکه مشکلات این تیم برای حضور در لیگ برتر برطرف شده و مس با نام جدید سعی دارد حضوری موفق در لیگ داشته باشد، ادامه داد: در این فصل سعی میکنیم ابتدا به هدفمان یعنی حفظ سهمیه لیگ دست یابیم و پس از آن در اندیشه رسیدن به جایگاهی مطلوب هستیم.
مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه در مورد برگزاری شهرآورد کرمان در هفته پانزدهم لیگ برتر افزود: همیشه شهرآوردها جذاب و دیدنی است که امیدوارم دیدار دو تیم کرمانی هم بتواند رضایت علاقمندان به فوتبال در این استان را جلب کند.
وی اظهار داشت: درحال حاضر تمرینات تیم به بهترین شکل زیر نظر احمد سنجری برگزار میشود و تعدادی از بازیکنان مدنظرمان را هم جذب کردیم. همچنین اردوی تیم قرار است اردویی را در کشور ارمنستان انجام و با تیمهای باشگاهی این کشور هم دیدارهایی را برگزار کنیم تا با آمادگی بهتر و بیشتر در مسابقات لیگ برتر به میدان برویم.
منصوری در مورد خبر بازگشت حسنی صفت به تیم فوتبال ملوان تصریح کرد: باشگاه ملوان در نامهای به باشگاه مس سرچشمه خواستار آن شده که شرایط بازگشت وی به این تیم را فراهم کنیم اما حسنی صفت بازیکن ماست و تحت هیچ شرایطی وی را از دست نخواهیم داد. البته شنیدم امروز وی با ملوان قرارداد بسته است که در این صورت از وی شکایت کرده و باید 50 درصد از مبلغ قراردادی که با ما بسته است، را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: ما روز سهشنبه نشستی با عزیز محمدی و علیپور در خصوص عقد قرارداد با حسنی صفت داشتیم که آنها حق را به ما داده و قرارداد منعقد شده بین ما و این دروازه بان را قانونی دانستند. البته وقتی دیدیم وی دلش با تیم نیست، از نظر فنی برای ما تمام شد ولی برای احقاق حق باشگاه و جذب دروازهبانی دیگر از وی شکایت خواهیم کرد.
مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه در پایان در مورد بحث مطرح شده در مورد اختلافش با برهانینژاد گفت: من و آقای برهانینژاد هیچ اختلافی با همدیگر نداریم و این مسائلی که مطرح میشود درست نیست. باید بگویم در این مدت در کنار هم برای بستن مطلوب تیم و برگزاری اردوهای آمادهسازی تلاش کردیم و هیچ بحثی هم وجود نداشت.
طبق قرعه کشی یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور تیم فوتبال مس سرچشمه در دیدار نخست خود در این مسابقات میهمان سایپا البرز است.
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