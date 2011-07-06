44 نفر در آزمون استانداردهای مهارتی خوزستان شرکت می کنند

ناصر چنانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور توسعه فعالیتهای هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری دفتر آموزش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه توسعه هنرهای معاصر این آزمون را برگزار می کند.

وی افزود: این آزمون در 34 رشته مهارتی و کاردانش و دو بخش نظری و عملی برای داوطلبان و شرکت کنندگان برگزار می شود.



چنانی ادامه داد: داوطلبان پس از موفقیت در این آزمون و دریافت گواهینامه های مهارتی با گذراندن دروس عمومی و یا معادل سازی آن، موفق به اخذ مدرک دیپلم کاردانش از سوی وزارت آموزش و پرورش می شوند.



معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه 44 نفر از استان خوزستان در این آزمون شرکت کرده اند، اظهار داشت: 60 درصد از این تعداد مربوط به آقایان و 40 درصد مربوط به خانمهاست.



چنانی با اشاره به 10 رشته امتحانی برای شرکت کنندگان در خوزستان، آنها را شامل چهره سازی، تصویربرداری، عکاسی دیجیتال، دستیاری طراحی لباس، طراحی صفحات وب، گرافیک کامپیوتری، نوازندگی ساز ایرانی، آواز ایرانی، ساز سازی سه تار و ضربی و نوازندگی ساز جهانی دانست.



وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون، گفت: آزمون کتبی از ساعت 9 الی 12 ظهر و آزمون عملی از ساعت 14 الی 20شب جمعه 17 تیرماه سال جاری در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار می شود.