تله فیلم "کویر" در صدا و سیمای خراسان رضوی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خزاعی فر اظهار کرد: این تله فیلم علاوه بر جنبه سرگرم کننده، به موضوعاتی مثل ایمان، امید و اختیار می پردازد و از دو جهت وجود کویر و حرم امام رضا (ع) خصلت بومی دارد که مخاطب می تواند با پیام فیلم ارتباط برقرار کند.

وی افزود: تمام وقایع فیلم در جاده اتفاق می افتد و درباره چهار گروه آدم است که در جاده تهران مشهد حرکت می کنند و سرنوشت آنها به نوعی با همدیگر گره می خورد.

خزاعی فر بیان کرد: این چهار گروه عبارتند از سه دزد که پس از سرقت ازیک جواهرفروشی از تهران به مشهد می روند تا مدتی از چشم پلیس دور باشند، سه نفر از اهالی یکی از شهرهای خراسان که با پای پیاده به حرم امام رضا (ع) می روند، پدر و دختری که به زیارت امام رضا (ع) می روند و بالاخره زنی روستایی که شوهر معتادش را ترک کرده و به شهرستان می رود.

وی اضافه کرد: این فیلم چهار داستان با ده شخصیت دارد، که هرکدام داستانی جداگانه ای را رقم می زنند، لذا این فیلم داستانی واحد و درضمن قهرمانی هم ندارد و همه آدم های فیلم به یک اندازه اهمیت دارند،هرچند ممکن است هر بیننده با یک یا چند نفر از آدم های فیلم ارتباط بیشتری برقرار کند.

کارگردان تله فیلم کویر عنوان کرد: به نظر می رسد دلیل جذابیت این تله فیلم ساختار و تنوع شخصیت ها و همچنین تنوع پیام های فیلم است، که افرادی از سنین مختلف و با انتظارات مختلف را جذب می کند.

خزاعی فر افزود: حوادث فیلم طی یک روز از صبح تا غروب در جاده تهران مشهد اتفاق می افتد لذا لوکیشن های فیلم در رستوران ها و جاده ها و بیابان ها واقع شده است.

علی خزاعی فر در کارنامه خود تله فیلم "خیابان ارگ" را دارد و در کارهای آینده خود نیز یک سریال 40 قسمتی با موضوع خانوادگی و همچنین یک تله فیلم و یک مجموعه کمدی دیگر را برای تولید در نظر دارد.