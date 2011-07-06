به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شرعی به عنوان مدیر هماهنگی بخش انیمیشن با دبیرخانه پانزدهمین جشن سینمای ایران همکاری خواهد داشت.

متقاضیان شرکت در این بخش تا 25 تیر ماه فرصت دارند، آثار خود را به دبیرخانه پانزدهمین جشن سینمای ایران ارسال نمایند.