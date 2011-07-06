به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "می‌خواهم میوسوو را ملاقات کنم" نوشته تامارا دالمات است که به تازگی محمود عزیزی آن را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده است.

"می خواهم میوسوو را ملاقات کنم" داستان شخصی است که به یک آسایشگاه وارد می‌شود تا در روز تعطیل رئیس بزرگترین شرکت ساختمانی مسکو - یعنی جناب میوسوو- را برای امری شغلی ببیند. اما به دلیل ناتوانی مالی و بی اسم و رسم بودن برای ورود به آنجا مشکل دارد، لذا متوسل به مجموعه​ای از دروغ​ها می​شود که سؤتفاهماتی را به بار می​آورند، از سوی دیگر رفتارهای متفاوت که توسط یک زن سبک سر برای میوسوو به وجود می​آید...

چهارمین نشست "اتاق تئاتر" شنبه 18 تیرماه ساعت 16 با حضورمحمود عزیزی کارگردان، مسعود دلخواه، بهاره رهنما، مهشاد مخبری بازیگران و امین عظیمی و رامتین شهبازی منتقد برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت شرکت در این نشست می توانند به فرهنگ سرای رسانه واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان فلسطین و میدان ولی عصر(عج) مراجعه و یا با شماره تلفن 88800613 تماس بگیرند.