اسامی دعوت شدگان به مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسامی واجدان شرایط دعوت به مصاحبه 20 رشته از مجموع 173 رشته آزمون دکتری تخصصی را منتشر کرده است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه www.azmoon.net رشته های اعلام شده را مشاهده کنند.