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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

از سوی مرکز آزمون؛

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اسامی واجدان شرایط دعوت به مصاحبه 20 رشته از مجموع 173 رشته آزمون دکتری تخصصی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسامی واجدان شرایط دعوت به مصاحبه 20 رشته از مجموع 173 رشته آزمون دکتری تخصصی را منتشر کرده است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه www.azmoon.net  رشته های اعلام شده را مشاهده کنند.

کد مطلب 1352865

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