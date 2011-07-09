به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر سه شنبه 21 تیر در شب میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) رویداد هنرماه ‌با برپایی نمایشگاه نگارگران معاصر ایران آغاز به کار می‌کند. در این نمایشگاه آثار 20 نگارگر برجسته از اساتیدی که اکنون در قید حیات نیستند تا نگارگران جوان به معرض تماشای عموم قرار می‌گیرد. تلاش شده است با کنار هم قرار گرفتن آثار پنج استاد فقید در کنار پانزده نگارگر جوان،‌ تحولات و تغییرات نقاشی ایرانی به مقایسه و رصد قرار گیرد.

در کنار این نمایشگاه کارگاههای تخصصی تذهیب،‌ تشعیر،‌گل و مرغ،‌ چلد لاکی و مینیاتور هریک به مدت 10 روز برپا می‌شود که ایوب جوانکار، خلیل جوکار و کاظم شهبازی آن را اداره خواهند کرد.در یک ماه پیش رو،‌ هر 10 روز یک بار،‌ یک اثر نگارگری از اساتید به نام نگارگری در باغ موزه هنر ایران رونمایی خواهد شد.

مدیر باغ موزه هنر ایران،‌ برنامه‌های آتی هنرماه را نقاشی قهوه‌خانه‌ای که هفته بعد در موزه امام علی (ع) دایر خواهد شد،‌ نمایشگاه نقاشی‌های پشت شیشه‌ای و نمایشگاه شمایل‌نگاری‌ها اعلام کرد. دبیر هنر ماه در نمایشگاه نگارگران معاصر ایران آثار هنرمندان زیر به مدت یک ماه در گالری باغ موزه هنر ایران به تماشای عموم قرار می‌گیرد.

زنده یاد محمد علی زاویه،‌ زنده یاد مهدی تائب،‌ زنده یاد کلارا آبکار، زنده یاد حاج آقا امامی،‌ زنده یاد ابراهیم جباری‌،‌ علیرضا سعادتمند،‌ بهمن شریفی،‌ بهنام شریفی،‌ ایوب جوانکار،‌ خلیل جوکار،‌ روح‌الله جهان بینی،‌ رقیه دادخواه، نازنین رهنما،‌ وحید سلیمانی،‌ کاظم شهبازی، رضا عتیقی مقدم،‌ روح‌الله فاضلی، رامین قبولی، محمد مرادی و مسعود هنرکار.

باغ موزه هنر ایران در میدان تجریش، خیابان دربندی، کوچه دکتر حسابی، شماره 20 واقع است.