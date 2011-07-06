شورای شهر میناب منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حسین‌ هاشمی‌تختی در گردهمایی شهرداران با اشاره به مسائل و مشکلات شورای شهر میناب ابراز داشت: تلاش زیادی را به کار بستیم تا این شورا منحل نشود و این اتفاق ناخوشایند واقع نشود.

وی ادامه داد: با وجود تمام رایزنی‌های گسترده برای حل اختلاف بین اعضا، کار به استعفای اعضای شواری میناب کشید که مورد موافقت قرار گرفت.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: با انحلال این شورا و قرار گرفتن استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر میناب، سرپرست شهرداری میناب تعیین شده که از امروز کار خود را با جدیت آغاز کرده تا خللی در خدمت رسانی به شهروندان ایجاد نشود.

وی گفت: از خدمات ارزنده محمد امین امانی در مدت سرپرستی شهرداری میناب قدردانی کرده و حسین بازماندگان در این سمت معرفی می شود.

هاشمی تاکید کرد: پیگیری مشکلات مردم میناب در راستای ضایع نشدن حقوق آنها باید در اولویت کار مسئولان شهرستان میناب قرار بگیرد تا عقب ماندگیهایی که به واسطه عدم تشکیل شورا اتفاق افتاده برطرف شود.

وی تصریح کرد: عملکرد سرپرست جدید شهرداری میناب مورد بررسی قرار گرفته و اگر ایشان در ارزیابیها موفق عمل کرده باشد به عنوان شهردار معرفی می شود وگرنه تصمیم دیگری در این راستا گرفته می شود.

استاندار هرمزگان کار شهرداران را سخت و حساس عنوان کرد و خطاب به شهرداران ابراز داشت: در کارهای خود دقت کنید و انضباط مالی داشته باشید تا پروژه هایی که ضروری بوده و اولویت دارند اجرا شوند و با در نظر گرفتن عدالت به کارهای غیر ضروری نپردازید.

هاشمی با بیان اینکه همه دستگاه ها اعتبار مشخصی برای کارهای خود دارند، بیان داشت: یک شهردار علاوه بر شاخصهایی که یک مدیر نیاز دارد عهده دار تامین اعتبار دستگاه خود نیز هست و این مسئله به دشواری کار می افزاید.

وی عنوان کرد: البته کمکهایی بعضا برای شهرداریها از سوی دولت در نظر گرفته می شود که انتظار می رود شهرداران تمامی اعتبار تامینی از سوی خود شهرداری و اعتبارات تخصیصی دولت را در جای مناسب و به بهترین نحو هزینه کنند.