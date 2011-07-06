به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه استان خوزستان، استانی گرمسیر است و این بیماریهای گوارشی بیشتر در فصل تابستان شایع هستند مصرف غذاهای کم حجم و مایعات زیاد در این بیماریها اهمیت زیادی دارد.

دکتر سید محمد تقی منصوری افزود: مصرف آنتی بیوتیک و داروهای خوراکی قوی در مسمومیت‌های غذایی توصیه نمی‌ شود.



وی با بیان اینکه مسمومیتهای غذایی از طریق مصرف غذای آلوده ایجاد می شود، آشنایی با علایم این بیماری را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ارائه شرح حال نادرست بیمار به پزشک، ممکن است باعث تجویز داروهای اشتباه شود.



مدیر دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: مسمومیتهای غذایی به ویژه پس از مصرف فست‌ فودها و غذاهای حاوی مواد نگهدارنده گاهی به صورت سر درد بروز می کند که پس از چند ساعت برطرف می شود.



منصوری همچنین گفت: انواع شدید مسمومیت‌های غذایی ممکن است باعث ایجاد سردرد همراه با تهوع، استفراغ و یا دل پیچه و اسهال شوند و این در حالیست که ممکن است همه این علایم در بیمار ظاهر نشوند.



وی به بیماران مبتلا به این نوع مسمومیتها توصیه کرد: باید فورا به پزشک مراجعه کنند و از مصرف خودسرانه داروهای پیشگیری از اسهال خوداری کنند.