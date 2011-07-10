جزئیات اصلاحات و ماهیت معترضان سوری/ اهداف خبرسازی الجزیره و العربیه

"حامد حسن" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت بزرگنمایی تحولات سوریه از سوی رسانه های غربی و سکوت در برابر رویدادهای یمن و بحرین گفت: برخی از شبکه های ماهواره ای و رسانه های عربی و غربی و رسانه های ارتباط جمعی نوین مثل فیسبوک تلاش های خود را بر روی تحولات سوریه متمرکز کرده و در عین حال در مقابل اتفاقاتی که در بحرین، یمن و برخی کشورهای عربی رخ می دهد سکوت کرده اند.

وی افزود: این رسانه ها روش های غیرحرفه ای را در پوشش اخبار به کار می گیرند و هدفشان فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه در سوریه است. این رسانه ها بسیاری از اوقات خبرسازی و بزرگنمایی می کنند به عنوان مثال شبکه های الجزیره، العربیه و برخی کانال های غربی صحنه هایی را پخش می کنند و می گویند در سوریه اتفاق افتاده که در واقع مربوط به کشورهایی چون یمن، بحرین و عراق است.

سفیر سوریه در ادامه گفت: این اقدامات به این دلیل صورت می گیرد که سوریه به عنوان پایگاه اساسی مقاومت در منطقه به شمار می رود و مخالف سیاست های آمریکا و اسرائیل است و پایبند به تصمیم گیری ملی و مستقل می باشد.

حامد حسن در ادامه گفت: سوریه با سیاست های اشغالگری و تجاوزکارانه و سیاست های سلطه گرانه آمریکا و اسرائیل مخالف است و همواره از گروه های مقاومت در لبنان و سوریه حمایت می کند و نقشی که این کشور در سال های اخیر ایفا کرده نشان می دهد سوریه در رویارویی با نقشه های آمریکا و صهیونیستم و ناکام کردن آنها و حمایت از مردم لبنان در جنگ 33 روزه و مردم غزه در جنگ 22 روزه و نیز پایبندی بر حقوق خویش موفق بوده است.

وی افزود: بنابراین آمریکا و اسرائیل به این دلایل نسبت به سوریه کینه ورزی دارند و از این کشور می خواهند از سیاست های استقلال طلبانه خود و سیاست حمایت از مقاومت دست بکشد و در زمره محوری که به عنوان محور اعتدال عربی از آن یاد می شود قرار گیرد، لذا غرب حرکت های مردمی در دیگر کشورها را نادیده می گیرد زیرا این کشورها در حقیقت هم پیمان آمریکا هستند و نقش مهمی را در خدمت به طرح ها و توطئه های آمریکا در منطقه ایفا می کنند.

سفیر سوریه در تشریح تحولات اخیر کشورش تصریح کرد: در حقیقت برخلاف رویدادهای دیگر کشورها [قیام های عربی] که اکثریت رخدادها دلایل داخلی داشته اند ولی در سوریه عوامل خارجی بیشترین تاثیر را در رویدادهای کشور داشته است و این یک توطئه خارجی است که با استفاده از عوامل داخلی شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از گروه های معترض در سوریه مطالباتی را در ارتباط با اصلاحات مطرح کردند که بشار اسد به این خواسته ها پاسخ مثبت دادند و اصلاحاتی را در زمینه های سیاسی و اقتصادی انجام دادند که لغو حالت فوق العاده در کشور علیرغم اینکه سوریه در حال جنگ با اسرائیل است از جمله این اصلاحات به شمار می رود.

حامد حسن اظهار داشت: همچنین دادگاه عالی امنیت کشور که ویژه متهمان امنیتی بود را لغو و مجوز برپایی راهپیمایی های مسالمت آمیز را صادر کرد و هم اکنون قانون جدید تکثرگرایی حزبی در حال اجرا است و همچنین قانون دیگری در راستای آزادی بیان بیشتر در دست بررسی است. در زمینه اقتصادی نیز اقداماتی برای مبارزه با فساد و افزایش حقوق و فراهم کردن فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان بیکار انجام شده است.

دو گروه معترض در سوریه وجود دارند نوع اول صرفا انگیزه های ملی دارند و به دنبال اصلاحات هستند اما نوع دوم گروه های مسلح و تکفیری هستند که از سوی برخی شیوخ کشورهای عربی همچون شیخ قرضاوی حمایت می شوند.

سفیر سوریه در تهران با بیان این مطلب افزود: این گروه از معترضین پس از انجام این اصلاحات و برگزاری گفتگوهای ملی و دیدار بشار اسد با گروه ها و طیف های مختلف مردمی در استان های مختلف آمادگی خود را برای شرکت در گفتگوهای ملی اعلام کردند.

وی افزود: در حال حاضر تکثرگرایی حزبی در سوریه وجود دارد هم اکنون به جز حزب حاکم بعث 10 حزب دیگر کمونیستی، لائیک، ملی گرا و سوسیالیست در پارلمان حضور دارند. ما در عین حال به ضرورت پیشبرد فضای سیاسی کشور اعتقاد داریم به ویژه برای جوانان کشور که در اعتراضات خود صرفا انگیزه های ملی داشتند اما نوع دوم معترضین کسانی هستند که حکم کافر بودن دیگران را صادر می کنند و در زمره افراط گرایان اسلامی که با جریانات افراطی در خارج از سوریه در ارتباط هستند قرار دارند.

حامد حسن تصریح کرد: شیخ قرضاوی و برخی شیوخ در کشورهای عربی اظهارات تحریک آمیزی داشته و برخی از افراد در سوریه به اقدامات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی و پلیس روی آوردند و از سوی کشورهای عربی مورد کمک های مالی، نظامی و تسلیحاتی قرار گرفتند و دستگاه های ارتباط جمعی پیشرفته و ارتباطات ماهواره ای در اختیار آنها قرار گرفت و توسط رسانه های منطقه و بین المللی حمایت می شدند. گروه های مسلح در سایه این حمایت ها به تخریب اماکن دولتی و شخصی و کشتن افراد و مثله کردن اجساد به ویژه در مناطق مرزی (مناطق هم مرز با ترکیه همچون جسر الشغور، مرزهای لبنان همچون تلکلخ، حمص و بانیاس و در مرزهای اردن مثل درعا) پرداختند.

سفیر سوریه در تهران خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات این گروه های مسلح صدها نفر از نیروهای امنیتی پلیس، ارتش و مردم شهید و هزاران نفر زخمی شدند در واقع این اقدامات با هدف خبرسازی برای شبکه های فتنه انگیز صورت می گیرد.

