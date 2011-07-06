بخش کهک در تعطیلات میزبان حدود ۴۰ هزار نفر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مظفر سعادتی در پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کهک که در سالن اجتماعات بخشداری کهک برگزار شد، با بیان اینکه اولین وظیفه شورای فرهنگی، بررسی معضلات فرهنگی در بخش است عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش کهک یکی از بخشهای توریستی و گردشگری استان است و در فصل تابستان و روزهای تعطیل حدود ۴۰ هزار نفر برای گذراندن اوقات فراغت به این بخش سفر میکنند، بیشک فرهنگهایی را بر خلاف فرهنگ اصیل این منطقه دارند که میطلبد برای مقابله با این فرهنگهای ناهنجار تصمیمات قاطع و محوری اتخاذ شود
وی در ادامه یکی از بهترین راههای جلوگیری از معضلات فرهنگی را عملکرد صحیح متولیان فرهنگ به وظایف خود عنوان کرد و بیان داشت: مقوله فرهنگ مقولهٔ پیچیدهای است و در زمینه ی ارتقاء سطح فرهنگ باید تلاش خود را دو چندان کنیم چرا که ما در مقابل دشمنی قرار گرفتهایم که با تمام وجود در صدد ضربه زدن به جامعهٔ اسلامی است.
بخشدار کهک بیان کرد: تبیین سیاستهای فرهنگی بر عهده شورای فرهنگی است و اعضای شورای فرهنگی بخش درصدد هستند که مشکلات فرهنگی بخش را شناسایی کرده و در این زمینه استعدادها و منابع موجود در ادارات را به کار گیرند.
وی در ادامه به این موضوع تاکید کردکه باید به مسافران و گردشگران اطلاع رسانی شود که باغات این منطقه جنگلی نیست تا عزیزانی که در ایام تعطیل و اوقات فراغت به این بخش سفر میکنند خساراتی را به کشاورزان وارد نکرده و آنها را دچار مشکل نکنند.
مظفر سعادتی در پایان این جلسه از مسئولین ادارات و نهادهای فرهنگی خواست تا برای مقابله با معضلات فرهنگی بخش کهک همکاری لازم را به عمل آورند.
برگزاری جلسات و همایشهای فرهنگ شهرنشینی در بخش کهک، تقسیم اعیاد و مناسبتهای خاص بین ادارات، برگزاری جلسات بین صنوف و فرهنگ سازی میان آنها، بررسی وضعیت نماز جماعت در ادارات، تهیه بستهً فرهنگی به منظور فرهنگ سازی بین گردشگران و توریستان، نصب بلندگو و پخش کلیپهای اخلاقی در سطح امامزادههای بخش، نصب تابلوهایی از عکسهای شهدا و نوشتن جملات برجسته ازآنها در رابطه با مسائل روز در سطح بخش، نامگذاری خیابانها و معابر با نام سرداران شهید بخش کهک، برگزاری جلسات ماهیانه بین روابط عمومی ادارات و نصب جملاتی از امر به معروف و نهی از منکر در ورودی روستاها از جمله مصوبات پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کهک بود.
بخشدار کهک بیان کرد: تبیین سیاستهای فرهنگی بر عهده شورای فرهنگی است و اعضای شورای فرهنگی بخش درصدد هستند که مشکلات فرهنگی بخش را شناسایی کرده و در این زمینه استعدادها و منابع موجود در ادارات را به کار گیرند.
وی در ادامه به این موضوع تاکید کردکه باید به مسافران و گردشگران اطلاع رسانی شود که باغات این منطقه جنگلی نیست تا عزیزانی که در ایام تعطیل و اوقات فراغت به این بخش سفر میکنند خساراتی را به کشاورزان وارد نکرده و آنها را دچار مشکل نکنند.
مظفر سعادتی در پایان این جلسه از مسئولین ادارات و نهادهای فرهنگی خواست تا برای مقابله با معضلات فرهنگی بخش کهک همکاری لازم را به عمل آورند.
برگزاری جلسات و همایشهای فرهنگ شهرنشینی در بخش کهک، تقسیم اعیاد و مناسبتهای خاص بین ادارات، برگزاری جلسات بین صنوف و فرهنگ سازی میان آنها، بررسی وضعیت نماز جماعت در ادارات، تهیه بستهً فرهنگی به منظور فرهنگ سازی بین گردشگران و توریستان، نصب بلندگو و پخش کلیپهای اخلاقی در سطح امامزادههای بخش، نصب تابلوهایی از عکسهای شهدا و نوشتن جملات برجسته ازآنها در رابطه با مسائل روز در سطح بخش، نامگذاری خیابانها و معابر با نام سرداران شهید بخش کهک، برگزاری جلسات ماهیانه بین روابط عمومی ادارات و نصب جملاتی از امر به معروف و نهی از منکر در ورودی روستاها از جمله مصوبات پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کهک بود.
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