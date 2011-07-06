30 میلیون گواهینامه رانندگی در کشور باید تعویض شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم رمضان آقایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: از سال گذشته طی 3 مرحله تمامی گواهینامه های جدید به صورت هوشمند صادر شد. در این مدت یک میلیون و 760 هزار گواهینامه هوشمند صادر شد. در گواهینامه های جدید نوع وسیله رانندگی مشخص شده است و علاوه بر مشخصات فردی محدودیتهای جسمی، گروه خونی و بیماریهای خاص در چیپ الکترونیکی قرار داده شده است.

وی با اعلام تعویض گواهینامه های قدیمی تاکید کرد: پروسه های فنی تعویض گواهینامه به پایان رسیده و پس از تصویب قانون بر اساس برآورد پلیس 30 میلیون گواهینامه باید تعویض شوند. هم اکنون نزدیک به 12 گواهینامه در کشور صادر می شود و یک فرد می تواند بیش از 7 یا 8 گواهینامه داشته باشد.

رئیس مرکز صدور گواهینامه با اشاره به تاسیس مجتمعهای آموزش رانندگی تصریح کرد: در این مجتمعها تمامی آموزشهای لازم خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت ارائه می شود. این در حالیست که مقدمات تاسیس آموزشگاههای موتورسیکلت انجام شده است و هم اکنون در حال فراخوان تاسیس هستیم.

سرهنگ رمضان آقایی از راه اندازی 4 آموزشگاه رانندگی پ 1 و پ 2 در هر کلانشهر خبر داد و افزود: در مرحله اول هر کلانشهر دارای 4 آموزشگاه رانندگی پ 1 (خودروهای باربری 3.5 تا 10 تن) و پ 2 (خودروهای مسافربری 16 تا 26 نفر) می شوند. طبق هماهنگیهای انجام شده و با فراخوان عمومی گواهینامه رانندگان تعویض می شود.

وی با اشاره به ارائه خدمات به افرادی که گواهینامه های خود را گم کرده اند، افزود: افرادی که گواهینامه خود را گم کرده اند پس از 6 ماه می توانند درخواست المثنی دهند اما در این مدت نمی توانند رانندگی کنند. این در حالیست که بزودی مراکز پلیس + 10 استعلامهای لازم در این خصوص را انجام می دهند و با این امر روزانه از تردد 500 نفر به شهرک آزمایش کاسته می شود.

سرهنگ رمضان آقایی در خصوص وضعیت صدور گواهینامه در 3 ماهه نخست امسال گفت: تا کنون 308 هزار و 43 فقره گواهینامه هوشمند، 154 هزار گواهینامه پایه 2، 30 هزار المثنی و 35 هزار گواهینامه موتورسیکلت صادر شده است و در این مدت 353 هزار و 500 راننده جدید وارد چرخه ترافیک شدند.

وی با اشاره به حفظ نمرات منفی رانندگان در گواهینامه هوشمند تاکید کرد: نمرات منفی و نگهداری آن در گواهینامه ها بازدارندگی خوبی در کاهش تخلفات و خسارات دارد.

معاون تربیت و آموزش پلیس راهور در پایان با اشاره به استاندارد سازی رفتار 13هزار پلیس راهور در کشور تاکید کرد: از سال گذشته اولین دوره استاندارد سازی رفتار پلیس اجرا شد. در این دوره ها از ظرفیتهای روانشناسی به منظور ارتقاء رفتار سازمانی کارکنان استفاده شد. در این دوره ها که طی 3 روز برگزار می شد ماموران با سرفصلهای هوش هیجانی، مجاب سازی، کنترل خشم و شناسایی و نحوه برخورد با رانندگان عصبانی را فراگرفتند.