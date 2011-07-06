افتتاح حوزه علمیه کهک گامی موثر در ارتقاء سطح فرهنگ این بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین میرمومنی در پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کهک که در سالن اجتماعات بخشداری کهک برگزار شد، با بیان اینکه مجوز احداث حوزهٔ علمیه در بخش کهک گرفته شده است عنوان کرد: افتتاح حوزهٔ علمیه گامی موثر در ارتقاء سطح فرهنگ بخش است که با احداث این حوزه برکات زیادی شامل بخش کهک خواهد شد و بسیاری از معضلات فرهنگی در بخش برطرف میشود چرا که طلبههایی که از روستاها در این حوزه مشغول به تحصیل میشوند در سطح روستاها شروع به فعالیت و فرهنگ سازی بین مردم خواهند کرد که این امر اثرات مثبت فراوانی را در پی خواهد داشت.
وی در این زمینه به روستای خاوه اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه این روستا از مهاجرپذیرترین روستاهای بخش کهک است، نسبت به روستاهای دیگر معضلات فرهنگی کمتری دارد و این موضوع را به دلیل فرهنگ سازی روحانی مستقر در این روستا است و اگر زمینه وجود چنین افرادی در سطح روستاها فراهم شودمعضلات فرهنگی در بخش کمتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: امامزادههایی که در سطح بخش وجود دارند یکی از بهترین بسترهای فرهنگی هستند که میطلبد فعالیتهای فرهنگی در سطح امامزادهها را بالا بریم.
حجت الاسلام میرمومنی در پایان از مسئولین ادارات و نهادهای فرهنگی خواست تا همکاری لازم در زمینه احداث حوزه علمیه را به عمل آوردند تا این حوزه هر چه زودتر احداث شده و فعالیت خود را شروع کند.
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