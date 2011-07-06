پردیس بین الملل دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای درمان و آموزش پزشکی برای دانشجویان ایرانی و خارجی در محله خانی‌آبادنو تهران راه‌اندازی شده است.

این دانشکده دندانپزشکی وابسته به پردیس بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دوره‌های پایه دندانپزشکی برای دانشجویان در پردیس بین‌المللی واقع در کیش و دوره‌های بالینی دندانپزشکی در محل این دانشکده در خانی‌آبادنو برگزار می‌شود.

دانشکده دندانپزشکی پردیس کیش دارای 120 یونیت دندانپزشکی است و می‌تواند روزانه به بیش از 300 بیمار ارائه خدمات دهد. در حال حاضر نیز این دانشکده مردم منطقه را در مرکز آیت پذیرش کرده و خدمات درمانی دندانپزشکی بالینی ارائه می کند.