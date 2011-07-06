کلنگ بزرگترین پارک جنوب کشور در قشم به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوى مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم کلنگزنى این پروژه در مسیر ساحل جنوبى شهر قشم گفت: پارک خلیج فارس در قشم به عنوان بزرگترین پارک جنوب کشور با هدف توسعه فضاى تفریحى براى استفاده مردم خوب این جزیره و انبوه میهمانان و گردشگران جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس احداث مى شود.

وى افزود: این پروژه عظیم توسط سازمان منطقه آزاد قشم اجرا مى شود و سرمایه گذاران بخش خصوصى نیز مى توانند در زمینه هاى مختلف این پروژه مهم تفریحى مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در کنار پارک بزرگ خلیج فارس فضاهاى متعددى از جمله کمپینگ مسافرى با تمام امکانات جهت اقامت و رفاه حال گردشگران و توریستهاى جزیره قشم ایجاد مى شود.

به گفته وى در این پروژه تفریحى چندین رستوران مدرن و سنتى، پیست کارتینگ، دریاچه مصنوعى، فضاى خدمات بهداشتى و درمانى، باغ پرندگان، فضاى سبز، پیست دوچرخه سوارى، پیست اسکیت، پارکینگ بزرگ و کانکسهاى سیار مسکونى ایجاد خواهد شد.

موسوى از ایجاد آب نماهاى زیبا، نورپردازى در مسیرهاى مختلف پارک، مبلمان ویژه پارک، سیستم آبشیرینکن، فضاى بازى کودکان، مسجد، کتابخانه و دیگر امکانات مورد نیاز بعنوان دیگر بخش هاى پیش بینى شده براى پارک خلیج فارس در قشم نام برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه این پروژه ظرف مدت دو سال آماده بهره بردارى خواهد شد، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با مشارکت بخش خصوصى اقدام به احداث بزرگترین پارک جنوب کشور در جزیره قشم خواهد کرد.