۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

کمبود بودجه و فضای آموزشی مشکل اصلی دانشگاه پیام نور کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور کردستان کمبود بودجه و نبود فضای آموزشی مناسب را از دغدغه ها و مشکلات اصلی این دانشگاه عنوان کرد.

محسن پیشوای علوی در گفتگو با خبرنگار مهر از روند افزایش روبه رشد تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور کردستان خبر داد و گفت: فضای آموزشی و اعتبارات تخصیص داده شده به دانشگاه پیام نور جوابگوی نیازهای این مرکز آموزش عالی در استان کردستان نیست.

وی بیان کرد: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور طرح های مختلفی در دست اجراست که در مرکز سنندج سالن ورزشی در آبان ماه سال جاری به بهره برداری می رسد و برنامه ریزی برای ایجاد فضای سبز با چهار میلیارد ریال از طرف سازمان مرکزی انجام شده و تا چند روز دیگر عملیات اجرایی این طرح آغاز می شود.
 
رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان افزود: در صورت نبود مشکل خاصی از لحاظ تامین بودجه در شهرستانهای بانه و قروه نیزطی بهمن ماه سال جاری طرح های تکمیلی در آن دو شهرستان به بهره برداری می رسد.
 
وی اظهار داشت: در شهرستان بیجار ساختمان مجتمع فرهنگی در دست اجراست و سالن ورزشی دانشگاه پیام نور در شهرستان های سقز و بیجار نیز طی روزهای آینده کلنگ زنی شده است.
 
پیشوایی اعلام کرد: رشته ها نیاز به مکان، ابزار و امکانات زیادی دارند که با ایجاد و احداث ساختمان ها و بهره برداری از این بخش ها امکان پیشرفت و افزایش شمار رشته های مختلف در پیام نور استان کردستان فراهم می شود.
 
وی گفت: در حال حاضر پیام نور کردستان دارای رشته های مربوط به علوم پایه، علوم انسانی، فنی مهندسی، مهندسی فناوری اطلاعات و کشاورزی و دامپروری در 10 واحد استان است که با تامین بودجه لازم از سوی سازمان مرکزی ایجاد واحد آموزشی مستقل برای آن ها از جمله دیگر برنامه های آینده دانشگاه به شمار می رود.
