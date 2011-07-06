اجرای عملیات ساماندهی پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد صبح چهارشنبه در جریان بازدید از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق، با اشاره به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی سالن تجاری مرز تمرچین افزود: با آغاز عملیات سالن مسافری این پایانه مرزی پیش بینی می شود تا 18 ماه آینده کلیه عملیات ساماندهی در این گذرگاه ورودی با هدف توسعه مبادلات بین المللی با کشور عراق به اتمام برسد.

وی پایانه مرزی تمرچین را یکی از ظرفیتهای مهم توسعه اقتصادی در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت:با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه برای افزایش مبادلات با کشور عراق، مرز تمرچین در این زمینه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی نیز در این بازدید با اشاره به قرار گرفتن پایانه مرزی تمرچین در بین 10 مرز فعال رسمی کشور از نظر ترانزیت، بیان داشت: طی سه ماهه نخست امسال به طور میانگین روزانه یک هزار مسافر، 15 دستگاه اتوبوس و 150 دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد کرده اکه در مقایسه با مدت زمان سال گذشته از میانگین 20 درصد رشد داشته است.

طالبی تسهیل روند ارائه خدمات در پایانه های مرزی آذربایجان غربی را از مهمترین برنامه های کاری این اداره کل عنوان کرد و گفت: بر این اساس ساماندهی و توسعه پایانه مرزی تمرچین در سریع ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از آغاز عملیات احداث سالن مسافری پایانه مرزی تمرچین در پیرانشهر خبر داد و با اشاره به اینکه این سالن مسافری در زیربنای سه هزار متر و در دو طبقه احداث می شود، ادامه داد: پایانه های مرزی به عنوان نخستین چشم انداز هر کشور در نظر مسافران ورودی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که این امر اهمیت حمایت مالی دولت برای توسعه و بهسازی این مبادی ورودی را دو چندان کرده است.

این مسئول با بیان اینکه برای احداث سالن مسافری پایانه مرزی تمرچین 33 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که به لحاظ سازه و معماری یکی از بی نظیرترین سالن های مسافری در کشور خواهد بود، گفت: پیش بینی می شود سالن مسافری پایانه مرزی تمرچین در مدت 18 ماه آماده بهره برداری شود که این امر افزایش سطح کیفی خدمات و تسهیل در روند تردد مسافران از این پایانه مرزی تاثیربسزایی خواهد داشت.

پایانه مرزی تمرچین در 10 کیلومتری شهرستان پیرانشهر و یکی از هفت مرز رسمی ایران با کشور عراق است و با توسعه و تکمیل زیرساختهای آن مسیر همواری برای فعالان اقتصادی با اقلیم کردستان عراق خواهد بود.