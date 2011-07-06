72 درصد مراکز اداری البرز همکاری با آبفا را مطلوب دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی، 72 درصد از مدیران مراکز اداری و ارگانها و نهادهای مستقر در استان البرز سطح همکاری بین بخشی میان آبفا و مراکز اداری متبوع خود را "مطلوب" ارزیابی کردند.

نظرسنجی باعنوان «ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان البرز از دیدگاه مدیران و مسئولان ادارات، سازمان‌ها و موسسات» در سال 89 انجام شده است.

در این نظرسنجی از 72 مدیر شهری شامل هشت شهردار یا عضو شورای شهر، 18 معاون شهردار و مدیرعامل یا مدیرکل، 26 مدیر یا رئیس اداره، 18 معاون یا کارشناس سوالات نظرسنجی پرسیده شد.

55 درصد پرسش‌شوندگان، شاخص «کیفیت ارایه خدمات آبفا» را مطلوب دانستند

براساس نتایج به دست آمده، 55 درصد پرسش‌شوندگان، شاخص «کیفیت ارایه خدمات آبفا» و 48 درصد آنها نیز شاخص «موفقیت آبفا در رسیدگی به شکایات» را مطلوب قلمداد کرده‌اند.

براساس بررسی خروجی ارزیابی افراد مورد بررسی از میزان مطلوبیت همکاری آبفا با سایر سازمانها در هنگام بروز حوادث با سمت آنها نشان می‌دهد که صاحبان سمتهای بالاتر (مانند شهرداران و مدیران عامل) نسبت به صاحبان سمتهای پایین‌تر (مدیران و کارشناسان)، ارزیابی مثبت‌تری از همکاری آبفا در زمان بروز حوادث داشته‌اند.

این رابطه از نظر آماری با 99 درصد اطمینان تایید شده است.

همچنین ارزیابی افراد مسن‌تر از میزان آلودگی ناشی از فعالیتهای آبفا مثبت‌تر از افراد کم‌سن و سال‌تر بوده و این رابطه هم از نظر آماری با 99 درصد اطمینان تایید شد.

ارزیابی افراد و مدیران سوال شونده، درباره عملکرد آبفا در حوزه‌های مختلف همبستگی معنا داری باهم نشان داده‌اند.

به‌ عبارت دیگر رضایت از عملکرد آبفا در یک حوزه با رضایت از عملکرد این شرکت در حوزه‌های دیگر همبستگی مستقیم دارد.

مدیران سئوال شونده 91 پیشنهاد و انتقاد مطرح کرده‌اند

مدیران سئوال شونده، 91 پیشنهاد و انتقاد نیز مطرح کرده‌اند که نظارت بیشتر بر کار پیمانکاران، تقویت نیروی انسانی متخصص و امکانات متناسب با رشد جمعیت و آموزش نیروی انسانی از جمله آنها است.

آموزش بیشتر در زمینه مصرف بهینه آب، رعایت ایمنی و هدایت ترافیکی مسیرهای حفاری و جدا کردن انشعابهای آب منازل و... دیگر موارد در این زمینه است.

ین نظرسنجی در اواخر سال 89 با استفاده از تکنیک پژوهشی، پیمایش یا پژوهش زمینه‌یابی و با استفاده از پرسشنامه با 44 سوال با درجه‌بندی پنج امتیازی لیکرت انجام شد.

در این زمینه، 72نفر از مدیران شهری استان به صورت تصادفی انتخاب شده بودند.