نمایشگاه طرح ضیافت در قزوین برگزار می شود

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه ماه مباره رمضان به منظور تأمین مایحتاج مردم نمایشگاهی با عنوان طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان بازرگانی استان قزوین و شرکت‌های تولیدی و کارخانجاتی که در زمینه مواد غذایی فعالیت دارند در استان برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه در شهر قزوین از پنجم تا 12 مرداد ماه همه ‌روزه از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه‌ها و با مشارکت بیش از 120 تولید کننده برپا خواهد شد و تولیدکنندگان و نمایندگی‌های معتبر و مطرح عرضه مستقیم مواد غذایی با ارائه تخفیف مناسبی محصولات خود را به مردم عرضه می کنند.

وحدتی عنوان کرد: در این نمایشگاه‌ محصولاتی نظیر میوه، برنج، قند و شکر، روغن، مرغ، خرما، مواد پروتئینی، گوشت سرد و گرم، مواد شوینده، انواع نوشیدنی‌ها، ماهی و انواع کنسرو عرضه می ‌شود.

وی گفت: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه اتخاذ تمهیدات لازم و رفع نگرانیهای مردم و تنظیم بازار، تعدیل قیمت‌ها، تأمین نیازهای اساسی مردم، عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکنندگان در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز است و کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می شود از نظر قیمت و کیفیت مورد تائید سازمان بازرگانی است و بازرسان این سازمان بر نحوه فروش غرفه‌ داران نظارت دارند.

وحدتی یادآورشد: نمایشگاه قزوین در فضایی به مساحت بیش از سه هزار و 600 مترمربع به مشارکت ‌کنندگان و شهروندان خدمات ارائه خواهد داد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین از تولیدگنندگان و نمایندگی های پخش محصولات غذایی دعوت کرد برای مشارکت در نمایشگاه حداکثر تا 20 تیر ماه با شماره‌های 4-02813695901 داخلی 18 این شرکت تماس بگیرند و از شرایط مشارکت در نمایشگاه اطلاع حاصل کنند.