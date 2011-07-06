زمان پخش مسابقه "سرزمین دانایی" تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت اول و دوم این مسابقه ساعت 21 و 30 دقیقه از شبکه پنج سیما نمایش داده شد که به دلیل همزمانی با برخی دیگر از برنامه‌های سیما و در پی درخواست مخاطبان، به ساعت 23 تغییر کرد.

"سرزمین دانایی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب ساخته شده است. در این نوع از برنامه‌سازی دو ساختار تلویزیونی مستند و مسابقه با هم ترکیب شده و با قرار دادن شرکت‌کنندگان در شرایط سخت و طبیعی، مستندی از حضور آنها در طبیعت را تولید کرده و رقابت آنها در این عرصه به تصویر کشیده می‌شود.

هر مسابقه با حضور سه گروه سه نفره ـ جمعا 9 نفر ـ برگزار می‌شود و در ابتدای هر مسابقه هر گروه باید عضو گمشده خود را پیدا کرده و سپس مسابقه را با انجام فعالیت‌هایی همچون کوهنوردی، صخره نوردی، بیابان نوردی، شکار پرندگان، صید ماهی، زندگی درجنگل،جهت یابی بدون استفاده از تجهیزات پیشرفته و... ادامه دهد.