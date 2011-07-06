به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دهرویه با اشاره به اهمیت توجه به مسئله نظارت در دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: با تصویب شورای دستگاه‌های نظارتی استان قم متشکل از ادارات کل بازرسی، دیوان محاسبات و اطلاعات مقرر شد با برگزاری همایشی نسبت به آسیب‌شناسی نظام اقتصادی و یاری رساندن به سالم‌سازی فضای اداری و قانونمندکردن هرچه بیشتر عملکرد دستگاههای اجرایی استان اقدام خواهیم کرد.



وی ارائه راهکارهای مناسب به مجموعه مدیریتی استان برای ارتقا سلامت اداری را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با توجه به نکات مهمی از جمله پیشگیری، سرعت و دقت عمل همراه با قاطعیت، سلامت اداری در استان را هرچه بیشتر ارتقا دهیم.



عضو شورای دستگاه‌های نظارتی استان قم و دبیر همایش فوق تاکید کرد: سالم‌سازی فضای اداری منجر به این می‌شود که مدیران فعال و سخت کوش در فضایی سالم بتوانند با جدیت مضاعفی کار کنند.



وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: شعار این همایش "جهاد اقتصادی، بهبود مدیریت، سلامت اداری در پرتو نظارت همگانی" تعیین شده است تا انشالله بتوانیم در سال جهاد اقتصادی با بهره مندی از نظارت همگانی از همه ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم و برای بهبود مدیریت و سلامت اداری استان گام برداریم .



دبیر همایش با اشاره به محورهای در نظر گرفته شده برای این همایش اظهار داشت: ما در این همایش به دنبال این هستیم که موضوعات را از بحث‌های تئوری خارج کرده و به سمت مباحث کاربردی و عملیاتی پیش ببریم.



دهرویه گفت: برای این همایش چهار محور، نقش دین مداری در ارتقا سلامت و صحت فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی، نقش فزاینده سلامت نظام اداری در تحقق جهاد اقتصادی، جایگاه شورای دستگاه‌های نظارتی در ارتقای بهره وری، نظارت کارآمد و مبارزه موثر با فساد و مدیریت کارآمد و سلامت نظام اداری با بهره‌گیری از ظرفیت نظارت همگانی در نظر گرفته شده است.



مدیرکل دیوان محاسبات استان قم با بیان اینکه این همایش در 22 تیرماه و در دو وقت صبح و عصر برگزار می‌شود، اضافه کرد: در نوبت صبح در نظر است از بیانات رئیس دیوان محاسبات کشور که در حال حاضر رئیس شورای دستگاههای نظارتی کشور نیز می باشند، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر اطلاعات به عنوان اعضای شورای دستگاههای نظارتی کشور بهره مند شویم.



وی افزود: همچنین از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز برای سخنرانی در این همایش دعوت بعمل آمده است و در نوبت عصر نیز سه کارگاه آموزشی با عناوین آشنایی با قانون برنامه پنجم توسعه، آسیب شناسی نظام مالی و پولی و آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای پیشگیری و مبارزه موثر با فساد برگزار می‌شود.