تپه موسیان متعلق به هفت هزار سال قبل از میلاد است

علیرضا خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همجواری با دشتهای حاصلخیز بین النهرین ، مهران و شوش و قرار گرفتن بین رودخانه های میمه و دویرج باعث شده این منطقه مورد توجه انسان واقع شود و کانونهای اولیه زندگی در آن شکل بگیرد.

وی بیان داشت: تپه بزرگ موسیان با پیشینه تاریخی بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد در سالهای 1902و 1903 میلادی توسط هئیت های باستان شناسی کاوش شد و ثابت شد که این منطقه ارتباط تنگاتنگی با تمدن های بین النهرین و شوش داشته است.

این کارشناس ادامه داد: در تراشه های حفاری شده این تپه آثار سفال منقوش و بقایای معماری که حکایت از زندگی نخستین روستا نشینان دارد مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: دشتهای دهلران و موسیان در 4 تا 8 هزار سال قبل از میلاد بدلیل وجود عوامل طبیعی و انسانی در زمینهای مرغوب، اقلیم مناسب و ساخت ساز ها، انتقال آب همچون قنات ها به عنوان یکی از کانونهای مهم کشاورزی در فلات پهناور ایران بوده است.

خوشبخت یادآور شد: این تپه همان شهرباستانی اورا آ با پیشینه تاریخی بیش از هفت هزار سال پیش از میلاد و مرکز پادشاهی ایالت او آن است که در سالهای 2200-2700 پیش از میلاد بر کشور عیلام حکومت کرده است.

