ضیاء الله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون در تمام روستاهای منطقه طرح عمرانی در حال انجام است، اظهار داشت: همزمان اجرای پروژه فاضلاب بناب در 10 روستای شهرستان نیز این طرح آغاز خواهد شد.

نماینده مردم بناب در مجلس از هزینه 200 میلیارد ریالی دولت در بخش آبرسانی به دشت بناب از محل زرینه رود خبر داد و گفت: جهت تکمیل این پروژه افزون بر 300 میلیارد ریال دیگر نیز هزینه خواهد شد.

وی همچنین از کلنگ زنی بیمارستان 100 تختخوابی جایگزین بیمارستان فعلی بناب در آینده نزدیک خبرداد و یادآور شد: بزودی کلنگ احداث پل هوایی در میدان معلم این شهر به زمین زده خواهد شد و اجرای کمربند شرقی بناب نیز در سال 91 اجرا خواهد شد.

اعزازی تأکید کرد: در مجلس جزو نمایندگانی هستم که به هیچ کس وابسته نیستم و بزرگترین افتخارم سربازی برای ولایت است و فقط در خط ولایت هستم.

نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: هرکس از ولایت پیروی کند، با او دوستیم و هرکس برخلاف رهبری حرکت کند، با وی مخالفیم.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه نقطة برجسته نظام اسلامی است و از یادگاران ائمه است گفت: طی 32 سال گذشته هر روز این نظام شاهد توطئه های گوناگون از سوی دشمنان نظام بوده، ولی به برکت مدیریت ولایت فقیه تمام توطئه های دشمنان نقش برآب شده است.

ضیاء الله اعزازی همچنین با اشاره به شرایط کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی افزود: ایران قبل از انقلاب همواره با هجوم و دخالت گسترده بیگانگان و بی کفایتی حاکمان مواجه بوده است.

وی ادامه داد: امام راحل(ره) و نیروهای فداکار انقلابی، فداکاریهای زیادی کردند تا انقلاب به پیروزی برسد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: حکومت اسلامی، ولایت فقیه و رهبر صالح بزرگترین نعمت خداوند بر ملت ایران بوده و ولایت پذیری نیز یکی از بزرگترین عبادت هاست.

اعزازی در ادامه بیان کرد: علما و مسئولین بایستی از طریق مساجد واقعیتهای دینی را به نسل جوان انتقال دهند تا ماهواره برای جوانان ما به عنوان الگو قرار نگیرد که هرگونه کوتاهی در این خصوص ظلم به امام و ظلم به خون شهدا تلقی می شود.