"ژیانی نوی" مهمان خانواده های کردستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی ژیانی نوی با هدف تحکیم بنیان خانواده در شبکه استانی سیمای مرکز کردستان تولید و به صورت زنده و مستقیم پخش می شود.

در این برنامه ترکیبی که به تازگی پخش آن از سیمای استانی شبکه کردستان آغاز شده است با مخاطب قرار دادن خانواده ها به زندگی خانوادگی در همه ابعاد آن می پردازد.

در برنامه ژیانی نوی بخش های مختلفی از جمله بهداشت و سلامت، آداب و رسوم فرهنگی، هنرهای دستی و تزئینی، معرفی کتاب، مصاحبه و گفتگو با کارشناسان روحانیون و اساتید دانشگاه، تغذیه و آشپزی، تصنیف و موسیقی، نقش مشاغل و لقمه حلال در تحکیم خانواده و برنامه های جالب دیگری است.

برنامه ترکیبی ژیانی نوی توسط مهدی میرچی تهیه و کارگردانی می شود و سارا یوسفی، خاطره ارج و هانا صلاحی اجرای آن را بر عهده دارند.

نویسندگی این برنامه توسط علی یونسی و یحیی امینی انجام می شود.