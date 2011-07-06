جذب و تعامل با نخبگان برنامه اصلی بسیج در هرمزگان است

جعفر اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: توجه به نخبگان و ایده‌های آنان یکی از عرصه‌های مهم پیشرفت در هر جامعه‌ای است.

اسلامی یکی از عرصه های مهم پیشرفت در هر جامعه ای را عرصه فکر و اندیشه دانست، گفت: اگر قرار باشد در بسیج در دهه پیشرفت و عدالت (دهه چهارم انقلاب) پیشرفتی حاصل شود باید به فکر، اندیشه و ایده ها توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جذب و تعامل با نخبگان یکی از برنامه ای اصلی بسیج است که در راستای مقابله با ناهنجاریها صورت می گیرد، افزود: باید تلاش شود تا بسیج در راستای جذب نخبگان و توجه به ایده هایی که در جهت پیشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی و برنامه های راهبردی نظام است، گام بردارد.

مسئول مرکز راهبردی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان تصریح کرد: این مرکز نسبت به راه اندازی کانونهای تفکر و تولید ایده در سطح استان و شهرستانها اقدام کرده و این کانونها اولین جلسات خود را برگزار و به نتایج بسیار خوبی نیز رسیده اند.

اسلامی بیان داشت: ایده های بسیار خوبی طراحی شده و در حال ارسال به مرکز راهبردی استان هستیم تا بتوانیم ضمن انعکاس این ایده‌ها به سازمان بسیج مستضعفین، نسبت به عملیاتی کردن آنها نیز اقدام کنیم.