نخستین نشست کانون پیشکسوتان پرسپولیس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که از ساعت 13:30 دقیقه امروز چهارشنبه در دفتر استیل آذین آغاز شده است، علی پروین، امیر عابدینی، حسین هدایتی، عباس انصاریفرد، احمدرضا عابدزاده، همایون بهزادی، جعفر کاشانی، محمد صادقی، جواد الله وردی، اکبر کارگر، کاظم سیدعلیخانی، بهروز رهبری فرد، مصطفی قنبرپور، بیوک وطنخواه و دیگر پیشکسوتان آغاز شده است.

علی پروین روز گذشته اعلام کرد که در این نشست پیشکسوتان پرسپولیس دور هم جمع می‌شوند و با یکدیگر درباره مسائل مختلف به گفت‌وگو می‌پردازند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

