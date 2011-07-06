اختصاص 720 میلیون تومان اعتبار به دهیاری های سنندج

به گزارش خبرنگار مهر ولی الله میرزایی اصل ظهر چهارشنبه در نشست دهیاران شهرستان سنندج گفت: برای تسریع در پروژه های روستایی 720 میلیون تومان اعتبار در سال جاری در اختیار دهیاری های شهرستان سنندج قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکلات ساخت و سازهای بی رویه در بافت روستایی بیان کرد: دهیاران باید بر ساخت و سازها و واگذاری انشعابات نظارت کاملی داشته باشند تا وضعیت سایر روستاهای شهرستان سنندج همانند شرایط روستاهای نایسر، ننله و حسن آباد نشود.

فرماندار شهرستان سنندج در خصوص فعالیت های این فرمانداری افزود: از اول انقلاب تا به امروز کارها و خدمات قابل توجهی در راستای خدمت گذاری به مردم انجام شده است که در دولت نهم و دهم میزان این خدمت گذاری ها چشمگیرتر بوده است.

میرزائی اصل اعلام کرد: در جریان سفر اول هیئت دولت به کردستان 194 پروژه با هزینه 100میلیارد تومان به تصویب رسید که تا کنون 140 پروژه به بهره برداری رسیده است و 54 پروژه نیز بالای 50 درصد پیشرفت دارد.

وی به مصوبات دور دوم سفر دولت به استان کردستان در راستای توسعه شهرستان سنندج اشاره کرد و گفت: در دور دوم 242 پروژه با اعتبار 143 میلیارد تومان به تصویب رسید که بخش زیادی از این پروژه ها افتتاح و بقیه نیز در دست اقدام است.

فرماندار سنندج در مورد لزوم همکاری دهیاری ها با شوراهای اسلامی و ادارات دولتی بیان کرد: باید از مسایل حاشیه ای پرهیز و از فرصت به دست آمده برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم و ارتباط دهیاری ها با شوراهای اسلامی و ادارات دولتی نیاز جدی برای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه هاست.

در این جلسه معاون فرماندار شهرستان سنندج، نماینده دهیاران این شهرستان نیز سخنرانی و در پایان از 13 دهیار برتر شهرستان سنندج تجلیل شد.