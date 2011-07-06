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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

اختصاص 720 میلیون تومان اعتبار به دهیاری های سنندج

اختصاص 720 میلیون تومان اعتبار به دهیاری های سنندج

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج از اختصاص 720 میلیون تومان اعتبار به دهیاری های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ولی الله میرزایی اصل ظهر چهارشنبه در نشست دهیاران شهرستان سنندج گفت: برای تسریع در پروژه های روستایی 720 میلیون تومان اعتبار در سال جاری در اختیار دهیاری های شهرستان سنندج قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکلات ساخت و سازهای بی رویه در بافت روستایی بیان کرد: دهیاران باید بر ساخت و سازها و واگذاری انشعابات نظارت کاملی داشته باشند تا وضعیت سایر روستاهای شهرستان سنندج همانند شرایط روستاهای نایسر، ننله و حسن آباد نشود.

فرماندار شهرستان سنندج در خصوص فعالیت های این فرمانداری افزود: از اول انقلاب تا به امروز کارها و خدمات قابل توجهی در راستای خدمت گذاری به مردم انجام شده است که در دولت نهم و دهم میزان این خدمت گذاری ها چشمگیرتر بوده است.

میرزائی اصل اعلام کرد: در جریان سفر اول هیئت دولت به کردستان 194 پروژه با هزینه 100میلیارد تومان به تصویب رسید که تا کنون 140 پروژه به بهره برداری رسیده است و 54 پروژه نیز بالای 50 درصد پیشرفت دارد.

وی به مصوبات دور دوم سفر دولت به استان کردستان در راستای توسعه شهرستان سنندج اشاره کرد و گفت: در دور دوم 242 پروژه با اعتبار 143 میلیارد تومان به تصویب رسید که بخش زیادی از این پروژه ها افتتاح و بقیه نیز در دست اقدام است.

فرماندار سنندج در مورد لزوم همکاری دهیاری ها با شوراهای اسلامی و ادارات دولتی بیان کرد: باید از مسایل حاشیه ای پرهیز و از فرصت به دست آمده برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم و ارتباط دهیاری ها با شوراهای اسلامی و ادارات دولتی نیاز جدی برای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه هاست.

در این جلسه معاون فرماندار شهرستان سنندج، نماینده دهیاران این شهرستان نیز سخنرانی و در پایان از 13 دهیار برتر شهرستان سنندج تجلیل شد.

کد مطلب 1352974

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