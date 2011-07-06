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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

ظرفیت مصوبات سفر در توسعه ایلام بکار گرفته می شود

ظرفیت مصوبات سفر در توسعه ایلام بکار گرفته می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: با عنایت به مصوبات سه دور سفر هیئت دولت ظرفیت نهفته مصوبات سفر در توسعه استان بکار گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت  دولت گفت: با عنایت به مصوبات سه دور سفر هیئت دولت ظرفیت نهفته مصوبات سفر در توسعه استان بکار گرفته می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق مصوبات دور سوم سفر که از یک وزن بالا و دقت نظر بیشتری برخوردارند شاهد نتایج مثبت اجرای آنها برای توسعه استان باشیم.

این مسئول با اشاره به اینکه مصوبات دور اول سفر بطور کامل اجرا و دور دوم با بیش از 80 درصد پیشرفت در دست اقدام است، افزود: مصوبات دور سوم توسط ستاد ویژه پیگیری و راهکارها و اقدامات لازم برای اجرای بخشهای تحت مطالعه ارائه شده است.

عسگری در خصوص مصوباتی که قابلیت اجرایی ندارند و در فضای بومی استان نمی گنجند، گفت: پیشنهاد اصلاح آنها را به دولت خواهیم داد تا اصلاح و قابلیت اجرا پیدا کنند.

دبیر ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر با بیان اینکه باید در دور چهارم عقب ماندگی بخش هایی که مشکل دارند را جبران نمود، عنوان کرد: نگاه دور چهارم نگاه ترمیمی است که به مرور مصوبات سه دور قبل می پردازد و مواردی که اجرایی نشده پیشنهاد اجرایی آنها داده شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مطالعه امکان سنجی قابلیت شهرکهای صنعتی مشترک ایران و عراق در دست اقدام است، عنوان کرد: در هفته های آتی سه نشست با استانداران نیسان، واسط و دیاله عراق برگزار می کنیم تا بتوانیم راهکارهای لازم جهت توسعه زیرساختها و جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کنیم.

جلسه بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر به ریاست معاون برنامه ریزی و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل سیاسی و امنیتی و دستگاههای جهاد کشاورزی، امور عشایر، محیط زیست، شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع معادن برگزار شد.

کد مطلب 1352979

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