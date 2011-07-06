ظرفیت مصوبات سفر در توسعه ایلام بکار گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت گفت: با عنایت به مصوبات سه دور سفر هیئت دولت ظرفیت نهفته مصوبات سفر در توسعه استان بکار گرفته می شود .

وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق مصوبات دور سوم سفر که از یک وزن بالا و دقت نظر بیشتری برخوردارند شاهد نتایج مثبت اجرای آنها برای توسعه استان باشیم .

این مسئول با اشاره به اینکه مصوبات دور اول سفر بطور کامل اجرا و دور دوم با بیش از 80 درصد پیشرفت در دست اقدام است، افزود: مصوبات دور سوم توسط ستاد ویژه پیگیری و راهکارها و اقدامات لازم برای اجرای بخشهای تحت مطالعه ارائه شده است .

عسگری در خصوص مصوباتی که قابلیت اجرایی ندارند و در فضای بومی استان نمی گنجند، گفت: پیشنهاد اصلاح آنها را به دولت خواهیم داد تا اصلاح و قابلیت اجرا پیدا کنند .

دبیر ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر با بیان اینکه باید در دور چهارم عقب ماندگی بخش هایی که مشکل دارند را جبران نمود، عنوان کرد: نگاه دور چهارم نگاه ترمیمی است که به مرور مصوبات سه دور قبل می پردازد و مواردی که اجرایی نشده پیشنهاد اجرایی آنها داده شود .

وی در پایان با اشاره به اینکه مطالعه امکان سنجی قابلیت شهرکهای صنعتی مشترک ایران و عراق در دست اقدام است، عنوان کرد: در هفته های آتی سه نشست با استانداران نیسان، واسط و دیاله عراق برگزار می کنیم تا بتوانیم راهکارهای لازم جهت توسعه زیرساختها و جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کنیم.