اعزام دانشجویان بسیجی آذربایجان شرقی به مناطق محروم

حسن امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 55 هزار نفر روز فعالیت توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های این استان در قالب دو گروه دانشگاهی تبریز و دانشگاههای شهرستان های تبریز از 16 تیر تا 9 مرداد ماه در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم استان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: گروه دانشگاههای تبریز شامل دانشگاههای تبریز، علوم پزشکی، تربیت معلم آذربایجان، پیام نور تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، علمی،کاربردی‌ و صنعتی سهند تبریز است که به مناطق محروم از جمله ورزقان، چاریماق و عجب شیر اعزام می شوند و گروه دانشگاههای شهرستان های تبریز نیز به مناطق محروم شهر و روستاهای اطراف خود اعزام خواهند شد.

امینی اظهار داشت: دانشجویان جهادگر در این اردوهای جهادی که پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در جهت محرومیت زدایی تشکیل یافته،‌ با لبیک به فرمان معظم له به مناطق محروم اعزام شده و کارهای فرهنگی، آموزشی، عمرانی، آگاه سازی و بهداشتی، خدمات درمانی و تقویت بینه علمی دانش‌آموزان را انجام می دهند.

مسئول سازندگی سازمان بسیج دانشجویی استان در ادامه با بیان اینکه دانشجویان جهادگر قبل از اعزام به مناطق محروم این مناطق را شناسایی و نیاز سنجی می کنند، گفت: ساخت مسجد در روستای گل از روستاهای چاریماق، تعمیر مدرسه چورکلر چاریماق، احداث عابر روگذر، ساخت مدرسه، ساخت خانه محرومین و ساخت خانه بهداشت از جمله کارهای عمرانی است که در تابستان سال جاری توسط گروه جهادگر دانشجویان بسیجی با هزینه ارگان های دولتی، سپاه پاسداران و خیرین استان در این مناطق انجام خواهد یافت.