مشکل کمبود سیمان در مازندران رفع شد

عباسعلی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید سیمان در واحدها و کارخانه های تولیدی کشور رشد قابل توجهی داشته که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، اقدام به صادرات این محصول به کشورهای هدف را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه در مازندران هیچ گونه کمبود سیمان وجود ندارد اظهار داشت: با توجه افزایش تولید و ظرفیتهای موجود در انبارهای کارخانه ها، به اندازه کافی سیمان در استان موجود است و نوسانات قیمت در برخی از روزها به دلیل خرابی و تعمیرات کوتاه مدت برخی از کارخانه ها بوده که با پیگیریهای مجدانه این مشکل رفع شده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه شرکتهای بزرگی پروژه های عمرانی و زیرساختی بزرگی را در استان برعهده دارند تصریح کرد: این شرکتها با در نظر گرفتن سیمان مورد نیاز خود و با هماهنگی های لازم از طریق دبیرخانه کارگروه سیمان استان، نیازهای خود را مشخص تا کارخانه بر اساس تولید خود نیازهای آنان را به تناوب تامین کند.

وفایی نژاد افزود: مقدار قابل توجه ای سیمان و کلینکر در انبارهای کارخانه های تولید سیمان موجود است که نگرانی در خصوص کمبود سیمان وجود ندارد و تمامی واحدهای تولیدی فعال در حال حاضر هیچکدام تعمیرات دوره ای ندارند.

وی با ابراز خرسندی از تولید روزانه هشت هزار تن سیمان توسط کارخانه نکاء افزود: علاوه بر این کارخانه مقیم استان، کارخانه های معین مازندران از جمله فیروزکوه، فراز فیروزکوه، بجنورد، شاهرود شمال و پیوند گلستان با حداکثر ظرفیت تولید روزانه، بخشی از تولیدات خود را بر اساس نیاز به مازندران ارسال می کنند.

وفایی نژاد افزود: طی هماهنگی های به عمل آمده در جلسه کمیته ماده یک سیمان در استان با کارخانه های مقیم و معین استان مقرر شد لیست دریافت کنندگان سیمان در مازندران را در شش ماهه اول سال به صورت 15 روز و در شش ماه دوم سالبه صورت ماهانه به دبیرخانه کمیته سیمان استان اعلام کنند.