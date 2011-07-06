ایرج بیگدلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در بحث پروژه‌های عمرانی اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد بود و در این راستا با شناسایی پروژه های اولویت دار تلاش می کنیم اجرای آنها را در سال جاری به اتمام برسانیم.

وی اعتبارات عمرانی استان اردبیل را در سال جاری 109 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در صورتی که حتی 100 درصد این اعتبارات نیز محقق و تخصص یابد تنها می توان نیمی از پروژه‌های در حال احداث و نیمه‌تمام موجود در استان را تکمیل کرد.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه امسال با اعبارات عمرانی مصوب نمی‌توان پروژه جدید یا غیر اولویت را آغاز و اجرا کرد، یادآور شد: مدیران باید در ارائه آمار علاوه بر توجه به کمیتها و کیفیتها به امکانات و اعتبارات موجود دقت کنند تا بر اساس ظرفیتها اظهار نظر کرده و واقعیتها را به مردم بازگو نمایند.



وی عدم اجرای پروژه‌ها با دید واقع‌بینانه را از دیگر مشکلات این حوزه علاوه بر تخصیص اعتبارات کم عمرانی به استان دانست و اضافه کرد: بیشتر هزینه‌ها و اعتبارات در مراحل اولیه طرح صرف شده و راهی برای اجرای کامل پروژه‌ها باقی نمی ماند.

بیگدلو همچنین با اشاره به اختصاص 14 میلیارد تومان به عنوان اعتبارات فرهنگی استان در سال جاری ابراز داشت: با حجم زیاد طرحها و دستگاه‌های فرهنگی نمی‌توان بخش عظیمی از این اعتبارات را به ساخت و توسعه کتابخانه‌‌ها با وجود پروژه های نیمه تمام قابل توجه در این حوزه اختصاص داد.



وی ادامه داد: اگر نیمی از پروژه‌های عمرانی استان را به کتابخانه ‌سازی اختصاص دهیم فعالیت در حوزه‌های دیگر تعطیل می‌شود و این کار هیچ همخوانی با فعالیت نهاد کتابخانه‌ها به عنوان یک نهاد غیر دولتی ندارد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه مجلس اعتبارات امسال محدود‌سازی و هدفمند کرده است، عنوان کرد: اعتبارات سال جاری استان در چارچوب مشخص و قانونی توزیع خواهد شد.